Июнь, 06 в 23:34

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили 10 атак, на двух локациях продолжаются бои.

Об этом сообщила пресс-служба группировки Объединенных сил.

– Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 10 атак врага. На двух локациях продолжаются бои, — отметили они.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

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По их данным, российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 48 гражданских объектов, из них 42 жилых дома, лицей, горно-индустриальный колледж, птицефабрику, здание департамента гражданской защиты, помещение семейно-спортивного клуба.

В результате этих обстрелов погибли двое гражданских, 12 получили ранения.

В то же время за прошедшие сутки военнослужащие группировки уничтожили:

один танк;

три артиллерийских системы;

две боевые бронированные машины;

один автомобиль;

два склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток 6 июня уничтожено: личного состава врага – 48, минометов – два, АТТ – три.

Полномасштабная война в Украине длится уже 103-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ