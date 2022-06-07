На востоке украинские защитники отбили 10 атак и уничтожили технику оккупантов
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили 10 атак, на двух локациях продолжаются бои.
Об этом сообщила пресс-служба группировки Объединенных сил.
– Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 10 атак врага. На двух локациях продолжаются бои, — отметили они.
Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
По их данным, российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 48 гражданских объектов, из них 42 жилых дома, лицей, горно-индустриальный колледж, птицефабрику, здание департамента гражданской защиты, помещение семейно-спортивного клуба.
В результате этих обстрелов погибли двое гражданских, 12 получили ранения.
В то же время за прошедшие сутки военнослужащие группировки уничтожили:
- один танк;
- три артиллерийских системы;
- две боевые бронированные машины;
- один автомобиль;
- два склада с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток 6 июня уничтожено: личного состава врага – 48, минометов – два, АТТ – три.
Полномасштабная война в Украине длится уже 103-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Генштаб ВСУ