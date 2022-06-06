На Западе Украины создан спецлагерь для российских военнопленных – Малюська

Июнь, 06 в 20:32

Для содержания российских военнопленных, которые не подлежат обмену в ближайшее время, в одной из западных областей создан специальный лагерь, сообщил в эфире телемарафона министр юстиции Украины Денис Малюська.

– Мы создали специальный лагерь для военнопленных на Западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых нет ближайших ожиданий по обмену, – сказал он.

По его словам, российские военные, которых недавно взяли в плен, распределены по учреждениям Минюста по всей территории страны.

Малюська заверил, что условия содержания соответствуют нормам Женевской конвенции – ничего лишнего, но по стандартам, установленным международными договорами.

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– То есть это уровень немного лучше, чем содержание заключенного или осужденного. Немного лучше питание, средства гигиены, полный доступ к Красному Кресту, – добавил министр юстиции.

Сегодня МИД Украины обнародовал заявление, в котором требует от России зеркального гуманного отношения к своим военнопленным.

Речь идет о привлечении специализированных международных институтов для мониторинга условий их содержания на подконтрольных РФ территориях.