Июнь, 06 в 19:11

В середине апреля в Киеве Министерство социальной политики и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине подписали меморандум о взаимопонимании.

Он направлен на расширение сотрудничества для обеспечения большего доступа к социальным услугам и денежной помощи людей, которые через войну стали ВПЛ.

Хоть денежная помощь уже начала поступать украинцам, еще не все получили ее. Что делать, если не поступает денежная помощь от ООН — узнавали Факты ICTV.

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Причины задержки выплат от ООН

В первую очередь на задержку выплат влияет большое количество заявок на пособие. Поскольку помощь от ООН реализуется через различных партнеров УВКБ ООН в Украине, около пол миллиона украинцев подали заявки на выплаты.

Поэтому если вам еще не поступили средства, скорее всего, ваша заявка еще находится в работе.

Также стоит понимать, что многоцелевая денежная программа от ООН внедрялась только в тех областях, которые принимают большое количество беженцев. Это, в частности, Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Ивано-Франковская и Полтавская области.

Если вы находитесь в других регионах Украины, выплаты от ООН вам не предусмотрены, ждать их не стоит.

Еще одной причиной задержки выплат может быть способ, которым вы присылали заявку на помощь.

Напомним, что программа многоцелевой денежной помощи реализуется через партнеров УВКБ ООН в Украине, а именно: БФ Право на защиту и общественные организации КрымЅОЅ, Регион Карпат NEEKA, ОО Неемия (Nehemiya). Чтобы получить деньги через эту программу, вы должны были подать заявку в эти организации.

То есть сбор данных и регистрация людей на финансовую помощь от УВКБ ООН выполняется сотрудниками и волонтерами этих организаций.

Не стоит путать многоцелевую денежную помощь с выплатами Продовольственной программы ООН.

Выплата пособия в рамках реализации этого проекта осуществлялся дополнительно, без представления отдельного обращения ВПЛ на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лиц.

Помощь от Продовольственной программы ООН поступает автоматически, дополнительных заявлений писать не надо было.

На ваш контактный номер мобильного телефона поступит сообщение от Всемирной продовольственной программы ООН с кодом и информацией о том, как получить денежный перевод.

Соответственно, если вы зарегистрированы как ВПЛ и не подавали отдельных заявок, деньги от Продовольственной программы ООН должны поступить автоматически.

Если же вы рассчитываете на выплаты по программе многоцелевой денежной помощи, вам необходимо подать заявку.

Что делать, если не приходят выплаты от ООН

Поэтому если вам еще не поступили выплаты от Продовольственной программы ООН, необходимо немножко подождать. После доработки всех заявок деньги поступят всем ВПЛ.

Стоит не забывать, что приоритетными лицами во всех программах ООН являются люди, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия. Поэтому, возможно, деньги сначала будут поступать им.

Если же вы уже подали заявку через партнеров УВКБ ООН в Украине, но денег еще нет, снова обратитесь в эти организации. Там вам объяснят причину задержки выплат или же сообщат, когда их стоит ждать.

Еще один вариант — отправить заявку на выплаты от ООН через платформу єДопомога. С 31 мая 2022 года там появилась возможность подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.