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Факты / Украина / Общество

Опасность из Беларуси и гражданство для россиян: главное из разговора Зеленского со СМИ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в понедельник, 6 июня, заявил, что Украина не рассматривает альтернативы членству в Евросоюзе.

Также он рассказал, чем опасен прорыв россиян на Донбассе, о рисках повторного вторжения со стороны Беларуси, и прокомментировал введение визового режима с Россией.

Факты ICTV собрали основные тезисы президента по итогам встречи с представителями СМИ.

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О членстве в ЕС

Украина пока не рассматривает никакой альтернативы вступлению в ЕС. А договоренности с Великобританией об оборонном союзе – это меры, проводимые в целях безопасности.

— Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто. А если бы предложили, мы бы не согласились, — сказал он.

Зеленский отметил, что договоренности с Британией об оборонном союзе являются одним из шагов для гарантий безопасности Украины.

О защитниках Мариуполя

Президент констатировал, что в российском плену сейчас находятся более 2,5 тыс. украинских защитников, эвакуированных с металлургического завода Азовсталь во временно захваченном войсками РФ городе Мариуполь.

Он отметил, что освобождением украинских бойцов занимается ГУР Минобороны Украины.

О деблокаде портов

Украина готова к вывозу зерна, но для этого необходим коридор безопасности. По словам Зеленского, в деблокаде смогут принять участие страны, которым Украина доверяет и готовые рисковать, в частности Турция.

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В то же время президент отметил, что представителей Украины не приглашали на переговоры Турции и России об экспорте зерна по Черному морю.

Самые сложные участки на фронте

Для ВСУ по состоянию на 6 июня наиболее сложными участками на фронте остаются Запорожское и Северодонецкое направления. Зеленский подчеркнул, что сейчас Северодонецк нельзя отдавать захватчикам, поскольку его деоккупация будет “даваться очень большими жертвами”.

Президент отметил, что ситуация в Украине может значительно ухудшиться в случаи прорыва россиян на Донбассе. В таком случае, по словам главы государства, оккупанты могут вернуться на север и расширить наступление на юг страны.

О повторном вторжении со стороны Беларуси

Зеленский подчеркнул, что Украина готовится ко всем возможным сценариям, но риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальные.

О визовом режиме с РФ

Введение визового режима с Россией Зеленский назвал “неплохой идеей, которую нужно довести до конца”.

— Я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата, – уверил он.

О предоставлении гражданства Невзорову

Зеленский подтвердил, что российский журналист Александр Невзоров сам подал обращение о предоставлении ему гражданства. Он выразил уверенность, что Украина должна использовать разные методы для борьбы с российскими властями.

– Если у нас есть возможность качать российские власти, мы должны это делать, мы должны использовать любое оружие, – пояснил Зеленский.

Однако президент подчеркнул, что российским олигархам типа Романа Абрамовича или Олега Дерипаски не будет предоставляться украинское гражданство.

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Об основаниях для выезда депутатов за границу

Президент заявил, что для украинских депутатов и чиновников есть только три основания для выезда за пределы Украины: переговоры об антироссийских санкциях, финансах и оружии для Украины.

Он отметил, что в других случаях, если депутат или чиновник покидает пределы страны, он – дезертир. Зеленский добавил, что “нам легче” без тех, кто едет. Именно поэтому “никто никому ничего не блокирует”.

Президент уверил, что “сейчас нет ни желания, ни сил, ни энергии политически бороться с кем-то”.

О переговорах с РФ

Украинская сторона не ведет переговоры с западными партнерами о предстоящем “мирном плане” с Россией. Он добавил, что “всем хочется нас толкать к какому-то результату”, который нежелателен для Украины.

— Усталость растет, люди хотят какого-то результата для себя. А нам нужен результат для нас, – отметил Зеленский.

Зеленский, впрочем, считает, что Украина должна работать со всеми европейскими государствами, мировыми государствами.

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