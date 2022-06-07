Опасность из Беларуси и гражданство для россиян: главное из разговора Зеленского со СМИ

Июнь, 06 в 21:53

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в понедельник, 6 июня, заявил, что Украина не рассматривает альтернативы членству в Евросоюзе.

Также он рассказал, чем опасен прорыв россиян на Донбассе, о рисках повторного вторжения со стороны Беларуси, и прокомментировал введение визового режима с Россией.

Факты ICTV собрали основные тезисы президента по итогам встречи с представителями СМИ.

Сейчас смотрят

О членстве в ЕС

Украина пока не рассматривает никакой альтернативы вступлению в ЕС. А договоренности с Великобританией об оборонном союзе – это меры, проводимые в целях безопасности.

— Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто. А если бы предложили, мы бы не согласились, — сказал он.

Зеленский отметил, что договоренности с Британией об оборонном союзе являются одним из шагов для гарантий безопасности Украины.

О защитниках Мариуполя

Президент констатировал, что в российском плену сейчас находятся более 2,5 тыс. украинских защитников, эвакуированных с металлургического завода Азовсталь во временно захваченном войсками РФ городе Мариуполь.

Он отметил, что освобождением украинских бойцов занимается ГУР Минобороны Украины.

О деблокаде портов

Украина готова к вывозу зерна, но для этого необходим коридор безопасности. По словам Зеленского, в деблокаде смогут принять участие страны, которым Украина доверяет и готовые рисковать, в частности Турция.

В то же время президент отметил, что представителей Украины не приглашали на переговоры Турции и России об экспорте зерна по Черному морю.

Самые сложные участки на фронте

Для ВСУ по состоянию на 6 июня наиболее сложными участками на фронте остаются Запорожское и Северодонецкое направления. Зеленский подчеркнул, что сейчас Северодонецк нельзя отдавать захватчикам, поскольку его деоккупация будет “даваться очень большими жертвами”.

Президент отметил, что ситуация в Украине может значительно ухудшиться в случаи прорыва россиян на Донбассе. В таком случае, по словам главы государства, оккупанты могут вернуться на север и расширить наступление на юг страны.

О повторном вторжении со стороны Беларуси

Зеленский подчеркнул, что Украина готовится ко всем возможным сценариям, но риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальные.

О визовом режиме с РФ

Введение визового режима с Россией Зеленский назвал “неплохой идеей, которую нужно довести до конца”.

— Я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата, – уверил он.

О предоставлении гражданства Невзорову

Зеленский подтвердил, что российский журналист Александр Невзоров сам подал обращение о предоставлении ему гражданства. Он выразил уверенность, что Украина должна использовать разные методы для борьбы с российскими властями.

– Если у нас есть возможность качать российские власти, мы должны это делать, мы должны использовать любое оружие, – пояснил Зеленский.

Однако президент подчеркнул, что российским олигархам типа Романа Абрамовича или Олега Дерипаски не будет предоставляться украинское гражданство.

Об основаниях для выезда депутатов за границу

Президент заявил, что для украинских депутатов и чиновников есть только три основания для выезда за пределы Украины: переговоры об антироссийских санкциях, финансах и оружии для Украины.

Он отметил, что в других случаях, если депутат или чиновник покидает пределы страны, он – дезертир. Зеленский добавил, что “нам легче” без тех, кто едет. Именно поэтому “никто никому ничего не блокирует”.

Президент уверил, что “сейчас нет ни желания, ни сил, ни энергии политически бороться с кем-то”.

О переговорах с РФ

Украинская сторона не ведет переговоры с западными партнерами о предстоящем “мирном плане” с Россией. Он добавил, что “всем хочется нас толкать к какому-то результату”, который нежелателен для Украины.

— Усталость растет, люди хотят какого-то результата для себя. А нам нужен результат для нас, – отметил Зеленский.

Зеленский, впрочем, считает, что Украина должна работать со всеми европейскими государствами, мировыми государствами.