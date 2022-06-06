Июнь, 06 в 11:59

Российский враг пытался атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Изюмском направлении, однако успеха не имел и вынужден был отступить.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, на северном и северо-восточном направлении оккупанты сосредоточились на обороне. Однако это не мешает ВСУ продвигаться вперед. Поэтому враг отыгрывается на мирных харьковчанах и ужесточает обстрелы жилых районов, отметил Синегубов.

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В минувшие сутки оккупанты обстреливали из РСЗО Салтовский и Слободской районы Харькова, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы области.

В Харькове снаряды попали в жилой дом. Предварительно никто не пострадал.

В городе Балаклея Изюмского района один человек погиб, семь раненых. В Чугуеве также один погибший, один раненый. В Харьковском районе один человек погиб в Черкасской Лозовой, двое раненых в селе Слобожанское.

Всего в области: трое погибших и 10 раненых.

Накануне в 20.52 в Харьковской области началась воздушная тревога. Впоследствии начался непрерывный обстрел Харькова, который длился более получаса. Жители сообщали о взрывах на севере и востоке города.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов