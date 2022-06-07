Российская армия пытается задействовать на Донбассе дополнительные силы — Зеленский

Июнь, 06 в 23:43

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам 103 суток полномасштабной войны в Украине. По его мнению, весь мир должен говорить об Украине и знать о потребностях мирных жителей.

– Наши герои не сдают позиций в Северодонецке. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои. Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорье, Авдеевка, Курахово и другие направления российских ударов – это сегодня самые горячие точки противостояния. Российская армия пытается задействовать на Донбасском направлении еще дополнительные силы. Но 103-й день украинский Донбасс крепко стоит. Делаем все для обороны и на Запорожском направлении, на Николаевском тоже. Я благодарен каждому, кто выдерживает мощное давление оккупантов и защищает наше государство.

Зеленский провел переговоры с Борисом Джонсоном, в рамках которых рассказал об опасностях на Донбассе и на Юге Украины.

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— Говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Проинформировал его о ситуации на поле боя, наших возможностях, ключевых текущих опасностях на Донбассе и в южных районах Украины.

Зеленский провел переговоры с президентом Польши об оборонной поддержке Украины.

– Говорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Об оборонной поддержке Украины – обязательная тема для каждых моих переговоров.

Кроме того, в ближайшее время Украина ожидает решения Европейского Союза о заявке на кандидатство.

— Ожидаем в ближайшие недели решения ЕС по нашей заявке на кандидатство. Это будет решение не только об Украине, но и обо всем Европейском проекте.

Глава государства подчеркнул о необходимости увеличения внимания к Украине и борьбе наших граждан за свободу. Весь мир должен знать о том, что совершила Россия, убежден он.

— Чтобы не уменьшалось внимание к Украине, нашей борьбе за свободу, люди должны продолжать говорить о том, что происходит. Распространяйте информацию. Поддерживайте наши потребности.

После полномасштабного вторжения России 17 864 украинских защитников отмечены государственными наградами. Часть из них – посмертно.