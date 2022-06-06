Во Львовской области псевдоволонтер продал гуманитарную помощь почти за 500 тыс. грн

Июнь, 06 в 17:43

Во Львовской области задержали псевдоволонтера, который продал через интернет и социальные сети гуманитарную помощь, в частности бронежилеты, на общую сумму почти полмиллиона гривен, предназначенную для бойцов Вооруженных сил Украины.

По данным Офиса генерального прокурора, мужчина во время действия военного положения в заранее сшитые плитоноски вставлял экспортируемые из Великобритании и Северной Ирландии стальные пластины, переданные в качестве гуманитарной помощи для ВСУ.

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В общей сложности мужчина реализовал 2,4 тыс. таких бронежилетов на 450 тыс. грн. Жителю Львовской области сообщили о подозрении по факту незаконного использования гуманитарной помощи с целью получения прибыли (по части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливается причастность к совершению преступления других людей, в частности, среди командования и служебных лиц одной из воинских частей Львовщины. Досудебное расследование продолжается.