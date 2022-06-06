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Факты / Украина / Общество

У нас есть уверенность и прочность: обращение Зеленского к украинцам

Юля Захарченко, редактор ленты
У нас есть уверенность и прочность: обращение Зеленского к украинцам
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. По его словам, он гордится каждым, кто защищает наше государство и работает на благополучие мирных жителей.

— Желаю здоровья, уважаемые украинцы! Сегодня у меня ночное обращение, поэтому я коротко. Было много работы, нескончаемые сутки. Был в Запорожье, Запорожской области. Поддержал наших военных и наградил лучших. Были на позициях. Провел встречи с главой областной государственной администрации, местным руководством полиции, Службой безопасности Украины, также некоторыми мэрами временно оккупированных городов.

Глава государства отметил, что встретился с жителями разбомбленного Мариуполя, которым удалось уехать живыми из захваченного российскими войсками города.

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– Встретился с мариупольцами, которым удалось выехать из города живыми и с детьми. Здесь их встретила Хортица, по-человечески и тепло. Видел условия, временные, но неплохие. Думаю, их сложные вопросы решим. У каждой семьи своя история, большинство из них были без мужчин. У кого-то мужчина пошел воевать, у кого-то – в плену, у кого-то, к сожалению, погиб. Просто трагедия. Ни дома, ни близкого человека, но нужно жить ради детей. Реальные герои среди нас, – считает Зеленский.

Глава государства рассказал, что после этого уехал с главой Офиса президента на Восток Украины.

— Были в Лисичанске и Соледаре. Горжусь каждым и каждой, с кем встретился, кому пожимал руку, с кем общался, кого поддерживаю. Кое-что привезли военным – об этом не буду подробно. Кое-что привезли от них – вам. Это важно. Привезли уверенность и крепость. Я желаю им здоровья, а их родителям – поклон. Поклон всем нам и победы. Слава Украине, – подчеркнул президент.

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