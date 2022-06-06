Июнь, 06 в 19:27

В Харьковской области сообщили о подозрении в умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса) 44-летнему мужчине.

Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Следствие установило, что в пгт Константиновка 3 июня 2022 года произошло убийство.

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Мужчина пришел на встречу со своей 27-летней любовницей, которая сообщила, что хочет рассказать его жене об их отношениях.

В результате у пары произошел конфликт, мужчина взял с земли кусок кирпича и начал бить им по голове женщины.

Сообщается, что он нанес потерпевшей не менее пяти ударов, после которых женщина скончалась на месте.

Мужчину задержали в тот же день, а сегодня, 6 июня, следственный судья Богодуховского районного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.