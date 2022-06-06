Зарплаты в Украине за время войны уменьшились на 25-50% — НБУ

Июнь, 06 в 17:32

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину падение уровня зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50%. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка Украины за июнь 2022 года.

– Большинство предприятий не в состоянии выплачивать зарплату на довоенном уровне. По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем, – говорят в НБУ.

А больше всего таких — в добывающей промышленности и строительстве.

В то же время снижение оплаты труда на 10-50% наблюдается в энергетике, секторе услуг, транспорта и торговли.

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Агропредприятия преобладают среди тех, кто не изменил или даже повысил зарплату.

Эксперты НБУ говорят, что в мае зарплаты были на 10-60% ниже довоенных, однако в прошлом месяце в сравнении с апрелем выросли зарплаты у водителей, медиков и фармацевтов, а также в перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Что касается ситуации в бюджетном секторе, то здесь людей частично отправляли в простой с выплатой 2/3 зарплаты.

– Доходы домохозяйств поддерживаются социальными выплатами, повышением пенсий и ростом денежных выплат военным, – отмечают в Нацбанке.