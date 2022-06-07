Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Больше горючего: бензовозы пересекают границу в первую очередь — ГПСУ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Больше горючего: бензовозы пересекают границу в первую очередь — ГПСУ
Фото: Госпогранслужба

Пограничники и таможенники Украины в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину и страны Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что зеленые коридоры для бензовозов согласованы со сопредельными странами.

Сейчас смотрят

Такие грузовики проходят необходимые погранично-таможенные процедуры в приоритетном порядке как со стороны соседней страны, так и в Украине.

Грузовики с цистернами, следующие в страны ЕС за горючим, также проходят оформление вне очереди.

— В случае накопления таких транспортных средств на выезд из Украины совместно с Нацполицией осуществляется их сопровождение в пункт пропуска и оформление по отдельной полосе движения, — отметила пограничник Карина Беликова.

Читайте
Топлива стало больше, однако очередей не меньше: ситуация на АЗС в Украине

Ранее сообщалось, что в Киеве уже начались проблемы с бензином. На заправках наблюдаются километровые очереди.

Источник: Госпогранслужба
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка