Больше горючего: бензовозы пересекают границу в первую очередь — ГПСУ
Пограничники и таможенники Украины в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину и страны Евросоюза.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Отмечается, что зеленые коридоры для бензовозов согласованы со сопредельными странами.
Такие грузовики проходят необходимые погранично-таможенные процедуры в приоритетном порядке как со стороны соседней страны, так и в Украине.
Грузовики с цистернами, следующие в страны ЕС за горючим, также проходят оформление вне очереди.
— В случае накопления таких транспортных средств на выезд из Украины совместно с Нацполицией осуществляется их сопровождение в пункт пропуска и оформление по отдельной полосе движения, — отметила пограничник Карина Беликова.
Ранее сообщалось, что в Киеве уже начались проблемы с бензином. На заправках наблюдаются километровые очереди.