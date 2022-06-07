Больше горючего: бензовозы пересекают границу в первую очередь — ГПСУ

Июнь, 07 в 12:19

Пограничники и таможенники Украины в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину и страны Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что зеленые коридоры для бензовозов согласованы со сопредельными странами.

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Такие грузовики проходят необходимые погранично-таможенные процедуры в приоритетном порядке как со стороны соседней страны, так и в Украине.

Грузовики с цистернами, следующие в страны ЕС за горючим, также проходят оформление вне очереди.

— В случае накопления таких транспортных средств на выезд из Украины совместно с Нацполицией осуществляется их сопровождение в пункт пропуска и оформление по отдельной полосе движения, — отметила пограничник Карина Беликова.

Ранее сообщалось, что в Киеве уже начались проблемы с бензином. На заправках наблюдаются километровые очереди.