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Факты / Украина / Общество

Боятся холеры: оккупационные власти Мариуполя запретили купаться в Азовском море

Анна Иваницкая, руководитель отдела Здоровье
азовське море
Фото: Dreamstime

Оккупационные власти Мариуполя запретили купаться в Азовском море. По их сообщениям – из-за проведения разминирования. Но по факту, захватчики боятся эпидемии холеры и увеличения заболеваемости кишечными инфекциями. Всплеск которых уже отмечают в городе. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в своем Telegram-канале.

Назначенный россиянами гауляйтер Мариуполя Константин Иващенко отмечает, что понимает, что в городе стало жарко и многие жители хотят пойти купаться на пляж. Но сейчас это небезопасно.

Между тем, распространение холеры в Мариуполе набирает обороты. Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко в Объединенном эфире украинских телеканалов.

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По его словам, сейчас наблюдается понимание врагом этого вызова, поскольку уже продолжаются разговоры о карантине, а город пока еще осторожно, но закрывают.

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