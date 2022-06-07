Июнь, 07 в 18:34

Оккупационные власти Мариуполя запретили купаться в Азовском море. По их сообщениям – из-за проведения разминирования. Но по факту, захватчики боятся эпидемии холеры и увеличения заболеваемости кишечными инфекциями. Всплеск которых уже отмечают в городе. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в своем Telegram-канале.

Назначенный россиянами гауляйтер Мариуполя Константин Иващенко отмечает, что понимает, что в городе стало жарко и многие жители хотят пойти купаться на пляж. Но сейчас это небезопасно.

Между тем, распространение холеры в Мариуполе набирает обороты. Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко в Объединенном эфире украинских телеканалов.

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По его словам, сейчас наблюдается понимание врагом этого вызова, поскольку уже продолжаются разговоры о карантине, а город пока еще осторожно, но закрывают.