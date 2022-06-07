Июнь, 07 в 9:55

Международный комитет Красного Креста (МККК), Общество Красного Креста Украины (ОККУ) и Министерство социальной политики Украины подписали Меморандум о взаимопонимании.

Целью этого соглашения является предоставление финансовой поддержки незащищенным лицам, пострадавшим от войны в Украине.

МККК сформирует бюджет до 1,9 млрд грн, а ОККУ – до 500 млн грн для оказания финансовой помощи перемещенным и социально незащищенным украинцам.

Сейчас смотрят

Как получить денежную помощь от Красного Креста — далее в материале Фактов ICTV.

Кто сможет получить выплаты

Помощь могут получить все внутренне перемещенные лица, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за полномасштабной войны России против Украины.

— Выплаты будут осуществляться на основании имеющихся сведений информационной базы внутренне перемещенных лиц. То есть для получения выплат не нужно будет подавать никаких заявлений. Рассчитываем, что выплаты получат почти 1 млн человек. Предпочтение будет отдаваться ВПЛ с оккупированных территорий и зон боевых действий, — сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Помощь от Красного Креста будет предоставляться украинцам дополнительно к выплатам для ВПЛ.

Как получить помощь от Красного Креста ВПЛ

Финансовая помощь в рамках программы составит 2 500 грн на человека. Выплаты будут осуществляться на основании данных из информационной базы внутренне перемещенных лиц.

Миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики сама будет определять, кому оказывать помощь, на основании сведений из Единой информационной базы внутренне перемещенных лиц и информационной платформы єДопомога.

По словам вице-президента украинского Красного Креста Павла Розенко, выплаты будут осуществляться через портал Дія.

— Безусловно, регистрация ВПЛ необходима, но без дополнительных справок. Так как сегодня все регистрации цифровые и уже есть база данных ВПЛ, поэтому, я так понимаю, правительство готово без каких-либо бюрократических препятствий, через портал Дія сразу предоставлять помощь от Международного комитета КК, — отметил Розенко.

Он добавил, что выплата будет разовая, но будет возможность продолжить эту помощь в зависимости от категории граждан.

Приоритетными будут следующие категории:

лица с инвалидностью;

многодетные семьи;

семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка-сироту;

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Дополнительная помощь

Наиболее уязвимые категории ВПЛ, которые зарегистрировались в Киеве после 24 февраля, имеют возможность получить сертификат на покупки в сети магазинов Сильпо.

Сертификат предоставляется на сумму 500 грн.

Получить ваучеры, которыми можно рассчитаться в сети супермаркетов по всей территории Украины, могут ВПЛ, зарегистрированные в Киеве, однако только следующих категорий:

лица с инвалидностью І группы;

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

семьи, имеющие трое и более детей в возрасте до 16 лет;

семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка-сироту в возрасте до 16 лет.

Для получения сертификатов лица должны иметь с собой следующие документы:

лица с инвалидностью І группы : паспорт, идентификационный код, справкe о статусе перемещенного лица, справку о назначении группы инвалидности;

: паспорт, идентификационный код, справкe о статусе перемещенного лица, справку о назначении группы инвалидности; семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет: паспорт, справку о статусе перемещенного лица, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, справку о назначении группы инвалидности;

паспорт, справку о статусе перемещенного лица, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, справку о назначении группы инвалидности; семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 16 лет: паспорт, справку о статусе перемещенного лица, идентификационный код, свидетельство о рождении детей.

паспорт, справку о статусе перемещенного лица, идентификационный код, свидетельство о рождении детей. семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка-сироту в возрасте до 16 лет: паспорт, справку о статусе перемещенного лица, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, распоряжение об опекунстве.

Где получить сертификат

Киевская городская организация Красного Креста организовала выдачу пособия на правом берегу столицы (лица, зарегистрированные в Шевченковском, Печерском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, Соломенском и Святошинском районах) по адресу: вул. Владимирская, 51 Б (Vcentri Hub) рядом с метро Театральная. Получить сертификаты можно каждую среду и пятницу

На левом берегу — каждый вторник по адресу: ул. Миропольская, 19, рядом с метро Черниговская.

Время выдачи: с 10.00 до 16.00 в порядке живой очереди.