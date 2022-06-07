Июнь, 07 в 20:43

Российские оккупанты пытаются захватить Северодонецк и перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Областной центр тяжело сдерживать, но оккупанты не контролируют город, — подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что под постоянными обстрелами россиян находится Лисичанск.

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— Город обстреливается исключительно тяжелым оружием больших калибров. Бьют умышленно по местам, где могут скрываться люди, — рассказал глава ОВА.

По его словам, враг тотально разрушает населенные пункты в области.

— Нам нужна дальнобойная артиллерия, которая сможет отбросить вражескую, тогда оккупанты не смогут расстреливать наши города, а в прямом боевом столкновении — Россия точно проигрывает, — подчеркнул Сергей Гайдай.

Фото: Сергей Гайдай, Северодонецк