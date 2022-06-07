Гайдай: Нужна дальнобойная артиллерия, в прямом столкновении – РФ проигрывает
Российские оккупанты пытаются захватить Северодонецк и перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
— Областной центр тяжело сдерживать, но оккупанты не контролируют город, — подчеркнул Гайдай.
Он добавил, что под постоянными обстрелами россиян находится Лисичанск.
— Город обстреливается исключительно тяжелым оружием больших калибров. Бьют умышленно по местам, где могут скрываться люди, — рассказал глава ОВА.
По его словам, враг тотально разрушает населенные пункты в области.
— Нам нужна дальнобойная артиллерия, которая сможет отбросить вражескую, тогда оккупанты не смогут расстреливать наши города, а в прямом боевом столкновении — Россия точно проигрывает, — подчеркнул Сергей Гайдай.
Фото: Сергей Гайдай, Северодонецк