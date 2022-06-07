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Факты / Украина / Общество

Контроль над Северодонецком часто переходит из рук в руки — Институт изучения войны

Марта Бондаренко, редактор ленты
Контроль над Северодонецком часто переходит из рук в руки — Институт изучения войны

Ситуация в Северодонецке остается непонятной, потому что город часто переходит из рук в руки.

Об этом сообщают аналитики из Института по изучению войны (ISW).

Российская армия все еще пытается перерезать поставки для ВСУ к северо-востоку от Бахмута.

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Характер боев в Северодонецке не дает четко понять ситуацию с контролем внутри города, хотя российские силы, вероятно, сохраняют контроль над большей частью, отмечают аналитики.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 5 июня заявил, что ВСУ удалось вернуть значительную часть Северодонецка и отбросить российские войска на окраины города.

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Однако впоследствии журналист Юрий Бутусов опроверг это и заявил, что украинские силы контролируют только промышленный сектор Азота.

Уже 6 июня Гайдай сообщил, что ситуация в Северодонецке ухудшилась, добавив, что украинские вооруженные силы действительно воевали в пределах промышленного завода Азота.

ISW

В городе до сих пор идут ожесточенные бои.

По данным Генштаба, основные усилия армии оккупантов сосредоточены именно на попытках установить полный контроль над Северодонецком.

Источник: ISW

Фото: Сергей Гайдай, ISW

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