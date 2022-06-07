Июнь, 07 в 13:49

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к украинцам, комментируя события на фронте.

Он заверил, что каждый захваченный населенный пункт снова будет украинским, а также призвал украинцев не пугаться новостей о захвате россиянами какого-либо населенного пункта.

По его словам, во время боевых действий происходят тактические маневры, когда “что-то отдаем, а что-то забираем”.

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— Россиян больше, у них больше техники. Безусловно, война идет очень интенсивно. Но надо сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем назад, давалось россиянам большой кровью, чтобы они теряли много. Мы должны их истощить, все сделать для того, чтобы у них закончились резервы и ресурсы.

Он призвал не переживать, заверив, что “все, что сегодня отдаем и забираем обратно, все будет полностью украинским”.

— Надо подождать. Работают специалисты. Ждем оружия, ждем санкций, которые должны добить РФ. После этого все обязательно вернем. Это Украина. Мы уже не можем закончить, как заканчивали в 2015 году. Закончим иначе, закончим по-украински.

Ранее Подоляк рассказал, что для Украины победа в войне означает не только освобождение территорий, но начало трансформации политической системы в России.