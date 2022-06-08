В Черниговской области с 7 июня сократили комендантский час

Июнь, 07 в 21:24

Со вторника, 7 июня, комендантский час на территории Черниговской области сокращается. Теперь он продлится с 23.00 до 4.00.

Соответствующее распоряжение №204 подписал председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Такое решение принято из-за увеличения продолжительности светлового дня и стабильной ситуации в области.

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– В случае необходимости органы территориальных общин по согласованию с соответствующими районными военными администрациями могут устанавливать другие сроки комендантского часа, – сообщает пресс-служба Черниговской ОВА.

В то же время, продолжается разминирование территории области. За последние сутки группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГСЧС 35 раз привлекались к обезвреживанию взрывоопасных предметов. Они обнаружили 173 таких предмета.

В целом с начала военных действий на территории Черниговщины изъято 26 744 взрывоопасных предмета.

Фото: В’ячеслав Чаус