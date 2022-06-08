В Черниговской области с 7 июня сократили комендантский час
Со вторника, 7 июня, комендантский час на территории Черниговской области сокращается. Теперь он продлится с 23.00 до 4.00.
Соответствующее распоряжение №204 подписал председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Такое решение принято из-за увеличения продолжительности светлового дня и стабильной ситуации в области.
– В случае необходимости органы территориальных общин по согласованию с соответствующими районными военными администрациями могут устанавливать другие сроки комендантского часа, – сообщает пресс-служба Черниговской ОВА.
В то же время, продолжается разминирование территории области. За последние сутки группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГСЧС 35 раз привлекались к обезвреживанию взрывоопасных предметов. Они обнаружили 173 таких предмета.
В целом с начала военных действий на территории Черниговщины изъято 26 744 взрывоопасных предмета.
Фото: В’ячеслав Чаус