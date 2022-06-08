Июнь, 07 в 22:09

В Верховной Раде предлагают запретить использование фейерверков и петард. Соответствующий законопроект №7438 был зарегистрирован в понедельник, 6 июня.

Авторы документа отметили, что звуки и свет от пиротехники вредят психологическому здоровью людей во время войны, поскольку они похожи на взрывы. Депутаты считают, что контроль и ограничение использования пиротехники останутся актуальными и после военного положения.

— У большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее вследствие переживания обстрелов во время военных действий. Целью принятия Закона является внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов в отношении людей и животных в сфере использования пиротехнических изделий, — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, они хотят запретить использование любых фейерверков, в частности салютов и петард, и проведение любых мероприятий с использованием пиротехники и взрывчатых веществ. Исключение предлагают сделать:

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для сценической пиротехники Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих низкий уровень опасности и уровень шума, не превышающий 60 децибел;

для использования пиротехники ВСУ, Нацполицией, спасателями в соответствии с законодательством Украины.

Также запрещается продажа или любое обращение всех фейерверков, в том числе с уровнем шума до 60 децибел. Законопроект был передан на рассмотрение в профильный комитет. Затем документ будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Следует отметить, что недавно во время воздушной тревоги в Одессе раздавались взрывы. Впоследствии стало известно, что правонарушители устроили салют из фейерверков, однако местные жители успели испугаться, особенно на фоне постоянных обстрелов российской армией.