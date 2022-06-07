Выманивал у волонтеров деньги на бензин: в Киеве задержали 36-летнего мошенника
В Киеве задержан житель Полтавской области, который присвоил себе деньги для закупки топлива для украинских волонтеров.
Об этом сообщили в прокуратуре Киева. В мае 2022 года мужчина, временно проживая в Киеве, под предлогом обеспечения и доставки топлива людям, которые занимаются волонтерской деятельностью, брал у них средства, однако свои обязательства не выполнял и деньги не возвращал.
— Злоумышленник обязывался приобрести и доставить горючее по сниженной, вроде бы оптовой, цене в количестве от 100 до 900 л как дизельного топлива, так и бензина. По такой схеме в течение мая 2022 он обманул четырех человек, двое из которых являются волонтерами, — отмечают в прокуратуре.
36-летнему мужчине уже сообщили о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенного повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).
Сейчас ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следователи ищут других возможных потерпевших.
Источник: Киевская городская прокуратура