Июнь, 07 в 18:10

В Киеве задержан житель Полтавской области, который присвоил себе деньги для закупки топлива для украинских волонтеров.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева. В мае 2022 года мужчина, временно проживая в Киеве, под предлогом обеспечения и доставки топлива людям, которые занимаются волонтерской деятельностью, брал у них средства, однако свои обязательства не выполнял и деньги не возвращал.

— Злоумышленник обязывался приобрести и доставить горючее по сниженной, вроде бы оптовой, цене в количестве от 100 до 900 л как дизельного топлива, так и бензина. По такой схеме в течение мая 2022 он обманул четырех человек, двое из которых являются волонтерами, — отмечают в прокуратуре.

36-летнему мужчине уже сообщили о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенного повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

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Сейчас ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следователи ищут других возможных потерпевших.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура