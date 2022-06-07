С боекомплектом и заправленную: бойцы харьковской ТрО отобрали у россиян БМП
Бойцы 227 батальона харьковской ТрО отобрали у россиян боевую машину пехоты (БМП) на нужды Вооруженных сил Украины.
Командир Олег Черкашин рассказал, что вражескую БМП вместе с экипажем они заметили недалеко от Харькова.
– Экипажа не было внутри, экипаж был немного в стороне. Мы воспользовались ситуацией, быстро прыгнули внутрь БМП, она была полностью с боекомплектом, заправлена. Пока они опомнились и начали вести огонь, она уже была на ходу, внутри был наш экипаж. Из-под обстрела она героически выскочила и дошла до Харькова. Теперь это наш конь, – сказал он.
Черкашин добавил, что это не первая вражеская техника, которая есть в распоряжении 227 батальона харьковской ТрО.
– У нас уже, по сути говоря, есть маленькая бронетанковая группа. Теперь у нас есть чем воевать. Это важно, потому что часто на начальных этапах нам этого не хватало. А так, сейчас проведем ревизию, она станет в строй и выйдет на боевые позиции, — сказал он.
На этом бойцы останавливаться не собираются. Сейчас подразделение мечтает о танке, и уже даже экипаж для этого подготовили.
– Мы очень надеемся, что у нас все получится. Мы верим, что наш батальон не будет находиться в тени, он всегда будет на передовых позициях. И соответственно, шанс на успех – 90%, — добавил Черкашин.