Июнь, 07 в 16:57

Бойцы 227 батальона харьковской ТрО отобрали у россиян боевую машину пехоты (БМП) на нужды Вооруженных сил Украины.

Командир Олег Черкашин рассказал, что вражескую БМП вместе с экипажем они заметили недалеко от Харькова.

– Экипажа не было внутри, экипаж был немного в стороне. Мы воспользовались ситуацией, быстро прыгнули внутрь БМП, она была полностью с боекомплектом, заправлена. Пока они опомнились и начали вести огонь, она уже была на ходу, внутри был наш экипаж. Из-под обстрела она героически выскочила и дошла до Харькова. Теперь это наш конь, – сказал он.

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Черкашин добавил, что это не первая вражеская техника, которая есть в распоряжении 227 батальона харьковской ТрО.

– У нас уже, по сути говоря, есть маленькая бронетанковая группа. Теперь у нас есть чем воевать. Это важно, потому что часто на начальных этапах нам этого не хватало. А так, сейчас проведем ревизию, она станет в строй и выйдет на боевые позиции, — сказал он.

На этом бойцы останавливаться не собираются. Сейчас подразделение мечтает о танке, и уже даже экипаж для этого подготовили.