Июнь, 07 в 17:58

На сегодняшний день благодаря гуманитарным рейсам более 1200 человек из Украины смогли убежать от войны и их принимают семьи и социальные структуры. Благотворительные организации Open Arms и Solidaire организуют еще один авиарейс гуманитарного коридора из Варшавы с целью перевозки людей, спасающихся от войны в Украине, в Барселону и Мадрид. Рейс запланирован на 12 июня из Варшавы.

Кто может воспользоваться гуманитарным рейсом. Требования:

Быть гражданином Украины или иметь там место жительства.

Иметь действительный проездной документ: паспорт, удостоверение личности или свидетельство рождения.

Быть в Варшаве за день до рейса.

Несовершеннолетние могут путешествовать только в сопровождении прямых родственников и/или иметь разрешение родителей. Несовершеннолетние без сопровождения не могут летать.

Чтобы получить разрешение на гуманитарный рейс, нужно заполнить форму здесь.

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При необходимости язык формуляра можно изменить на украинский. Регистрация началась 06.06, поэтому если вам пришло сообщение, что самолет заполнен – не обращайте внимания, ожидайте, что вас попросят прислать фото вашего документа.

Через несколько дней или раньше отправляют смс или письмо с информацией, что рейс подтвержден. В смс или письме указывают место встречи с волонтерами, дату, время и номер билета (семейного). Этот номер – это и есть окончательное подтверждение!

Формуляр заполняйте только один раз.

Как добраться до самолета

В воскресенье, 12.06, встреча в 7:15 на EXPO Warsaw. Ворота D11. Затем все пассажиры вместе уезжают в аэропорт бесплатным трансфером. Там нужно перейти на EXPO PTAK D4, зарегистрироваться и получить информацию о времени, оставшемся до полета.

В какое время отправляется самолет

Расписание рейсов будет в 14:00, поэтому все должны быть очень пунктуальными, чтобы прибыть в 7.15 в EXPO PTAK. Всю дополнительную информацию можно посмотреть на сайте в разделе и по ссылке.

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