Июнь, 08 в 16:49

Россияне пытаются запугать украинских военнослужащих, рассылая на личные телефонные номера письменные сообщения с угрозами.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины. По их данным, они призывают защитников предать присягу, сложить оружие, сдаваться в плен или перейти на сторону врага.

— Усиливаются угрозы персональными данными (фамилии и имени лица, кода налогоплательщика, места регистрации и иногда данными о численности и составе семьи). Рассылка идет через SMS, а также через мобильные мессенджеры Telegram, Viber, Signal или WhatsApp, – отметили в Минобороны.

В тексте угроз речь идет о якобы точной установке местонахождения лица, которому поступило указанное сообщение. Отмечается, что в случае продления службы по местам жительства владельца телефона и его семьи нанесут точечные ракетные удары.

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В Минобороны подчеркивают, что такие угрозы направлены на дестабилизацию морально-психологического климата в подразделениях Сил обороны Украины, посеять сомнения и снизить боевой дух.

Обычно указанные персональные данные людей являются устаревшими: человек давно сменил место регистрации, переехал в другую местность, изменил подразделение, в котором проходил военную службу, прекратил прохождение военной службы вообще и т.д.

Кроме того, недавно родственники защитников Мариуполя начали сообщать об угрозах россиян. Так, им звонят по телефону из российских номеров и угрожают изнасилованием или смертью.