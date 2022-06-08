Почти 75% украинцев не хотят покидать страну, несмотря на опасность – опрос

Июнь, 08 в 16:00

Подавляющее большинство украинцев – почти 75% респондентов, принявших участие во всеукраинском опросе, проведенном в начале июня по инициативе Офиса президента, – сказали, что не хотят сейчас покидать пределы Украины, несмотря на опасность.

Еще 5% опрошенных подтвердили желание уехать из Украины до окончания военных действий, почти 7% – что хотели бы выехать за границу на длительное или постоянное место жительства, и 3,6% респондентов сказали, что не могут ответить на этот вопрос.

Комментируя результаты исследования, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что люди просто верят в победу, потому не хотят выезжать.

Сейчас смотрят

– К тому же остаться, воевать и работать – это очень ответственная позиция, а украинцы – нация ответственная и целенаправленная. Да, сейчас в стране сложно жить и работать, и мы все это очень хорошо осознаем. Люди испытывают определенное эмоциональное истощение. Оно касается и тех людей, которые остались в стране, и тех, кто выехал за границу. Но у меня нет никаких сомнений в том, что мы преодолеем этот трудный период, – подчеркнул он.

Во всеукраинском онлайн-опросе, который проводился 1-4 июня на волонтерских началах исследовательской панелью Собственное мнение при поддержке Института социологии НАНУ по инициативе Офиса президента, приняли участие 7 414 респондентов из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Параметры выборки исследования соответствуют параметрам городского населения Украины по полу, возрасту (14-55) и области проживания до 24 февраля 2022 года.

Метод опроса: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

Источники получения данных: панель Собственное мнение, подписчики информационных каналов госадминистраций во всех областях и другие каналы коммуникации с онлайн-аудиторией в Украине.