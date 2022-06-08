Медийщики Единого марафона: Очень хочется объявить в эфире о нашей победе

Июнь, 08 в 18:39

6 июня, в День журналиста, состоялся онлайн-форум по теме Информационные войны и информационные операции, организованный Глобальным договором ООН в Украине. Первая панель форума объединила представителей и представительниц украинских медиагрупп и каналов, которые уже больше 100 дней противодействуют российской дезинформации в марафоне Единые новости.

— Поздравляю наших партнеров, марафон Единые новости с Днем ​​журналиста. То, что вы делаете каждый день, очень важно. Необходимо доносить правду не понаслышке, а из первичных источников. Рискуя жизнью, вы ее добываете. Мы следим за вашей работой, делаем выводы и принимаем решение, основываясь на фактах, — отметила во вступительном слове Татьяна Сахарук, генеральный директор Глобального договора ООН в Украине.

Во время дискуссионной панели Борьба с дезинформацией и информационная безопасность страны представители украинских медиагрупп и каналов, медийщики говорили о текущих вызовах противодействия российским фейкам, поделились практикой работы на информационном фронте в условиях войны, опытом нового информационного вещания и экспертными мнениями по противодействию российской пропаганде.

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Елена Фроляк, шеф-редактор и ведущая Факты ICTV во время выступления отметила, что все недооценили роль российской пропаганды:

— Я считаю, что недооценили роль пропаганды даже ее апологеты – те, кто ее упорно разрабатывал, и те, кто ее творил. Потому что зверства, уровень ненависти, которые мы видели на Киевщине – это в том числе результат этой продолжительной промывки мозгов россиян. Все думают, что это началось в 2014 году, но это началось гораздо раньше. У меня такое впечатление, что даже в Кремле не ожидали, что будет такой результат.

Елена Фроляк считает, что для эффективного противодействия российской пропаганде Украина должна развивать иновещание, заниматься контрпропагандой и предоставлять качественное образование журналистам.

Контрпропаганда важна. На нашем телеканале ICTV выходят такие программы – Антизомбі и Гражданская оборона. Но мы понимаем, сколько еще усилий необходимо прикладывать, с учетом того, какие бюджеты вливаются в российскую пропаганду.

— Стоит всегда говорить правду. Правда – великий борец с пропагандой. Я считаю, что Freeдом – очень важный проект, рассчитанный на русскоязычную аудиторию.

Возможно, мы начали немного поздно его делать, но важно, что делаем сейчас. Третье – должно быть большое внимание к подготовке журналистов. Те, кто работает в медиа, должны быть исключительно образованными, профессиональными людьми со знанием иностранного языка, – сказала ведущая.

Наталья Островская, ведущая телеканала 1+1, отметила, что российская пропаганда также является оружием, и очень важно оценивать все риски ее распространения не только в Украине, но и за рубежом:

— Аспект, который очень важен в последнее время – распространение пророссийских нарративов в некоторых европейских и американских медиа. Особенно последние две недели. Какие месседжи мы слышим?

О том, что Украина не должна гнаться за иллюзорной победой, о том, что Украина должна уступить часть своей территории. Мы видим стратегию России: они надеются, что мир устанет от войны и эти пророссийские месседжи, нарративы начнут действовать. Но это то же самое, что у насильника искать человеческие черты. Я считаю, что нам важно давать проверенные новости, не гнаться за оперативностью. И как один из методов борьбы с пропагандой переводить и распространять новости Единого марафона на зарубежную аудиторию.

Ведущая телеканала Украина 24, руководитель отдела по работе с бизнесом Алена Цинтила во время выступления отметила, что все украинские журналисты, объединившиеся в Единые новости, сейчас круглосуточно работают объединенным фронтом – отбивают информационные атаки России, рассказывают правду и объединяют украинское общество:

— Мы получили ту ситуацию, когда в определенный момент, в начале войны, люди слышали одни и те же голоса, потому что они постоянно смотрели наши новости. Конечно, мы не таким путем хотели получить больше просмотров. Но для многих людей мы стали без преувеличения часто единственным способом получить информацию. Это очень круто, когда ты в любое время можешь включить марафон Единые новости и узнать, что происходит в стране.

Также очень крутым решением было запустить трансляцию телевидения по радио, а также в приложении Дія. Люди с оккупированных территорий и военные смотрят нас именно там.

Что касается объединения в марафоне. Для меня сейчас главное – не где ты работаешь, а как работаешь.

— Не время делить аудиторию, потому что теперь неважно, кто в кадре, люди приходят к нам за информацией. И то, что сегодня делаю я и мои коллеги – это информационная дорога жизни, – сказала Алена Цинтила, выступая.

Алексей Фадеев, ведущий телеканала Интер, рассказал о том, как телеканал перестроил свою работу во время войны: Наша деятельность освободилась от всей мишуры. У нас нет времени на какие-то детали, есть время только на самое главное.

— Во-первых, мы отвели, как и все каналы, под новости 20 минут, а большую часть времени отдали на эмоциональные сюжеты. Мы считаем, что это правильно, потому что людям нужно показывать эмоции других людей. Таким образом, наши зрители поймут сами себя. Во-вторых, впервые на украинском телевидении мы почувствовали, что говорим на мир и миру. И это возлагает на нас и долг, и определенную миссию, — сказал Алексей.

Он, согласившись с коллегами, добавил, что очень важно обращать внимание на иновещание – не только в военное время, но и в мирное, потому что сегодня каждый украинский журналист противодействует чрезвычайно мощной российской пропаганде.

Наталья Яструбенко, шеф-редактор телеканала Рада указала на главные вызовы в работе журналистов марафона сегодня:

— Самое главное, что мы должны сейчас сделать, это не потерять интерес зрителя. Потому что люди устали от войны. Надо все время зрителю, кроме традиционных новостей, предлагать какие-нибудь другие формы.

Вторая угроза, которую я вижу – нашему марафону приходится конкурировать с Telegam-каналами, которые зачастую гораздо более оперативно публикуют и информацию, и видео. А мы, телевидение, должны ждать, проверить, сверить картинку и так далее. Но это цена достоверности и правил безопасности.

Наталья Островская с 1+1 добавила, что также сегодня есть настоятельная потребность в привлечении профессиональных военных экспертов (как украинских, так и зарубежных), которые действительно разбираются в теме.

Елена Фроляк также поблагодарила всех журналистов, освещающих войну с горячих точек: С первых дней войны журналисты Starlight Media приходили и говорили, что хотят ехать на передовую освещать войну так же, как люди шли в тероборону за оружием, чтобы воевать.

— И ни разу журналисты, которые ездят на передовую, не отказались от своей работы. Они включаются, общаются с ребятами с передовой, героически делают сюжеты. Сегодня им и всем украинским журналистам огромное спасибо. Каждый украинец и весь мир должны видеть, что Россия творит в нашей Украине.

Представители медиагрупп в ходе дискуссии сошлись во мнении, что марафон Единые новости стал беспрецедентной практикой единения не только медиасообщества, но и нации. Все спикеры поделились желанием, чтобы именно на их эфир пришлось оглашение победы. Но добавили, что с удовольствием уступят эту возможность коллегам — ведь именно факт этой победы и является главным стимулом вещателей к объединению.