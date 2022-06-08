Оформление опекунства над человеком с инвалидностью II группы: куда обращаться и какие документы необходимы
Люди, имеющие инвалидность II группы — лица способные к самообслуживанию, но не способные к труду в обычных производственных условиях.
Как оформить опекунство над людьми с инвалидностью II группы — читайте в нашем материале.
Кто может получить стать опекуном
Установление опеки или попечительства – определение органами исполнительной власти или судом, в чьи обязанности входит забота о детях или взрослых с ограниченной дееспособностью.
Опека может быть применена к малолетним и недееспособным гражданам, а попечительство необходимо несовершеннолетним лицам, а также ограниченно дееспособным людям.
Требования к человеку, который хочет стать опекуном:
- В данном случае предпочтение отдается родственникам.
- Большое значение имеют личные взаимоотношения сторон.
- Опекуном может стать исключительно дееспособное физическое лицо, имеющее возможность обеспечить потребности подшефного.
- Добровольное желание оформить опекунство, зафиксированное в письменном виде.
Представители государственной власти подходят к выбору опекуна максимально внимательно, приоритет будет отдан тому, кто сможет лучше заботиться о человеке с инвалидностью.
Кроме того, учитываются личные пожелания лица с ограниченными возможностями.
Куда обращаться и какие документы необходимы
Вам необходимо обратиться в орган опеки и попечительства или в суд.
Нужно собрать следующие документы:
- документы, удостоверяющие вашу личность и личность инвалида;
- заявление в органы опеки и попечителя;
- заявление в органы опеки подопечного;
- справка о медицинской экспертизе, если человек недееспособен;
- заявление в суд о признании опеки над недееспособным человеком;
- акт жилищной комиссии на жилплощадь опекуна;
- справка о составе семьи попечителя;
- справка о состоянии здоровья попечителя;
- справка о материальном положении попечителя.
Люди, которая хочет оформить опекунство должна заботиться об обеспечении лица необходимыми лекарствами и медицинским уходом, создавать надлежащие условия жизни, представлять ее интересы.
Государственная помощь людям с инвалидностью заключается в денежных выплатах – пенсии, пособия, единовременные выплаты и в обеспечении медикаментами, техническими и другими средствами.
Также лицам с инвалидностью предоставляются услуги по медицинской, социальной, трудовой и профессиональной реабилитации, бытового и торгового обслуживания.
В случае если этих сумм недостаточно для всех необходимых расходов, они могут быть возмещены опекуну из другого имущества, принадлежащего человеку с инвалидностью. Однако этот процесс происходит с разрешения органа опеки и попечительства.
В условиях военного положения для лиц с инвалидностью и их опекунов предусмотрен также беспрепятственный выезд за границу.
Чтобы выехать за границу лицу с инвалидностью II группы в сопровождении опекуна необходимо иметь дополнительный документ, подтверждающие инвалидность и решение о назначении опекунства над недееспособным лицом.
Как оформить льготы на лицо с инвалидностью
Для получения льгот по инвалидности необходимо оформить один из следующих документов:
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус или пенсионное удостоверение;
- справка о назначении выплат по Закону О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- справка о выдаче государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.