Июнь, 08 в 20:20

Люди, имеющие инвалидность II группы — лица способные к самообслуживанию, но не способные к труду в обычных производственных условиях.

Как оформить опекунство над людьми с инвалидностью II группы — читайте в нашем материале.

Кто может получить стать опекуном

Установление опеки или попечительства – определение органами исполнительной власти или судом, в чьи обязанности входит забота о детях или взрослых с ограниченной дееспособностью.

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Опека может быть применена к малолетним и недееспособным гражданам, а попечительство необходимо несовершеннолетним лицам, а также ограниченно дееспособным людям.

Требования к человеку, который хочет стать опекуном:

В данном случае предпочтение отдается родственникам. Большое значение имеют личные взаимоотношения сторон. Опекуном может стать исключительно дееспособное физическое лицо, имеющее возможность обеспечить потребности подшефного. Добровольное желание оформить опекунство, зафиксированное в письменном виде.

Представители государственной власти подходят к выбору опекуна максимально внимательно, приоритет будет отдан тому, кто сможет лучше заботиться о человеке с инвалидностью.

Кроме того, учитываются личные пожелания лица с ограниченными возможностями.

Куда обращаться и какие документы необходимы

Вам необходимо обратиться в орган опеки и попечительства или в суд.

Нужно собрать следующие документы:

документы, удостоверяющие вашу личность и личность инвалида;

заявление в органы опеки и попечителя;

заявление в органы опеки подопечного;

справка о медицинской экспертизе, если человек недееспособен;

заявление в суд о признании опеки над недееспособным человеком;

акт жилищной комиссии на жилплощадь опекуна;

справка о составе семьи попечителя;

справка о состоянии здоровья попечителя;

справка о материальном положении попечителя.

Люди, которая хочет оформить опекунство должна заботиться об обеспечении лица необходимыми лекарствами и медицинским уходом, создавать надлежащие условия жизни, представлять ее интересы.

Государственная помощь людям с инвалидностью заключается в денежных выплатах – пенсии, пособия, единовременные выплаты и в обеспечении медикаментами, техническими и другими средствами.

Также лицам с инвалидностью предоставляются услуги по медицинской, социальной, трудовой и профессиональной реабилитации, бытового и торгового обслуживания.

В случае если этих сумм недостаточно для всех необходимых расходов, они могут быть возмещены опекуну из другого имущества, принадлежащего человеку с инвалидностью. Однако этот процесс происходит с разрешения органа опеки и попечительства.

В условиях военного положения для лиц с инвалидностью и их опекунов предусмотрен также беспрепятственный выезд за границу.

Чтобы выехать за границу лицу с инвалидностью II группы в сопровождении опекуна необходимо иметь дополнительный документ, подтверждающие инвалидность и решение о назначении опекунства над недееспособным лицом.

Как оформить льготы на лицо с инвалидностью

Для получения льгот по инвалидности необходимо оформить один из следующих документов: