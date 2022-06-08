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Факты / Украина / Общество

Оформление опекунства над человеком с инвалидностью II группы: куда обращаться и какие документы необходимы

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Оформление опекунства над человеком с инвалидностью II группы: куда обращаться и какие документы необходимы
Фото: Depositphotos

Люди, имеющие инвалидность II группы — лица способные к самообслуживанию, но не способные к труду в обычных производственных условиях.

Как оформить опекунство над людьми с инвалидностью II группы — читайте в нашем материале.

Кто может получить стать опекуном

Установление опеки или попечительства – определение органами исполнительной власти или судом, в чьи обязанности входит забота о детях или взрослых с ограниченной дееспособностью.

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Опека может быть применена к малолетним и недееспособным гражданам, а попечительство необходимо несовершеннолетним лицам, а также ограниченно дееспособным людям.

Требования к человеку, который хочет стать опекуном:

  1. В данном случае предпочтение отдается родственникам.
  2. Большое значение имеют личные взаимоотношения сторон.
  3. Опекуном может стать исключительно дееспособное физическое лицо, имеющее возможность обеспечить потребности подшефного.
  4. Добровольное желание оформить опекунство, зафиксированное в письменном виде.

Представители государственной власти подходят к выбору опекуна максимально внимательно, приоритет будет отдан тому, кто сможет лучше заботиться о человеке с инвалидностью.

Кроме того, учитываются личные пожелания лица с ограниченными возможностями.

Куда обращаться и какие документы необходимы

Вам необходимо обратиться в орган опеки и попечительства или в суд.

Нужно собрать следующие документы:

  • документы, удостоверяющие вашу личность и личность инвалида;
  • заявление в органы опеки и попечителя;
  • заявление в органы опеки подопечного;
  • справка о медицинской экспертизе, если человек недееспособен;
  • заявление в суд о признании опеки над недееспособным человеком;
  • акт жилищной комиссии на жилплощадь опекуна;
  • справка о составе семьи попечителя;
  • справка о состоянии здоровья попечителя;
  • справка о материальном положении попечителя.

Люди, которая хочет оформить опекунство должна заботиться об обеспечении лица необходимыми лекарствами и медицинским уходом, создавать надлежащие условия жизни, представлять ее интересы.

Государственная помощь людям с инвалидностью заключается в денежных выплатах – пенсии, пособия, единовременные выплаты и в обеспечении медикаментами, техническими и другими средствами.

Также лицам с инвалидностью предоставляются услуги по медицинской, социальной, трудовой и профессиональной реабилитации, бытового и торгового обслуживания.

В случае если этих сумм недостаточно для всех необходимых расходов, они могут быть возмещены опекуну из другого имущества, принадлежащего человеку с инвалидностью. Однако этот процесс происходит с разрешения органа опеки и попечительства.

В условиях военного положения для лиц с инвалидностью и их опекунов предусмотрен также беспрепятственный выезд за границу.

Чтобы выехать за границу лицу с инвалидностью II группы в сопровождении опекуна необходимо иметь дополнительный документ, подтверждающие инвалидность и решение о назначении опекунства над недееспособным лицом.

Как оформить льготы на лицо с инвалидностью

Для получения льгот по инвалидности необходимо оформить один из следующих документов:

  • удостоверение, подтверждающее соответствующий статус или пенсионное удостоверение;
  • справка о назначении выплат по Закону О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • справка о выдаче государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.
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