Поддержите беженцев, если война затянется: Зеленский обратился к мировому бизнесу

Июнь, 08 в 22:04

Риски, что война с РФ не завершится завтра – достаточно высокие, поэтому возвращение украинских беженцев домой может затянуться по срокам, соответственно им необходима будет дальнейшая поддержка, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Yale SEO Summit.

– Людям, которые находятся за границей, в других государствах – им нужна поддержка, говорю откровенно, финансовая поддержка на обычные вещи, – сказал он, обращаясь к преставителям мирового бизнеса.

По его словам, некоторые страны, которые поддерживают украинских беженцев, начали сокращать эту помощь.

– Я их ни в чем не обвиняю, они и так много сделали для наших временно перемещенных лиц. Поэтому я и хочу, чтобы вы обратили внимание на некоторые очень простые вещи: помогать нашим людям финансово, пока они за территорией нашего государства – это важно, – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что в качестве такой помощи может быть временная работа, учеба в школах и университетах, чтобы была возможность общения.

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Зеленский сказал, что надеется на возвращение всех украинских беженцев, потому что страну нужно восстановливать, при этом им никто ничего не будет навязывать – Украина свободная страна.