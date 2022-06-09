Поддержите беженцев, если война затянется: Зеленский обратился к мировому бизнесу
Риски, что война с РФ не завершится завтра – достаточно высокие, поэтому возвращение украинских беженцев домой может затянуться по срокам, соответственно им необходима будет дальнейшая поддержка, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Yale SEO Summit.
– Людям, которые находятся за границей, в других государствах – им нужна поддержка, говорю откровенно, финансовая поддержка на обычные вещи, – сказал он, обращаясь к преставителям мирового бизнеса.
По его словам, некоторые страны, которые поддерживают украинских беженцев, начали сокращать эту помощь.
– Я их ни в чем не обвиняю, они и так много сделали для наших временно перемещенных лиц. Поэтому я и хочу, чтобы вы обратили внимание на некоторые очень простые вещи: помогать нашим людям финансово, пока они за территорией нашего государства – это важно, – отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что в качестве такой помощи может быть временная работа, учеба в школах и университетах, чтобы была возможность общения.
Зеленский сказал, что надеется на возвращение всех украинских беженцев, потому что страну нужно восстановливать, при этом им никто ничего не будет навязывать – Украина свободная страна.
– Люди сами хотят вернуться – это очень важно, – добавил президент.