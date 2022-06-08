Тысяча бронежилетов и новый автопарк: Оксана Соколова рассказала, как европейцы помогают украинским пограничникам и полиции

Июнь, 08 в 10:45

— Ключевая новость – это, безусловно, шестой пакет санкций. Частичное нефтяное эмбарго, отключение Сбербанка от системы SWIFT, запрет российских пропагандистских СМИ – все это уже запущено в действие. В конце прошлой недели ЕС открыл имена нескольких десятков человек, попавших под персональные санкции. Среди них, например, Алина Кабаева, которая тесно связана с Путиным. Жена и дети спикера Кремля Дмитрия Пескова. А также основатель и директор компании Яндекс. Новость об этом мгновенно обвалила российского информационного гиганта, — говорит ведущая и руководитель редакции публицистических проектов канала ICTV Оксана Соколова.

Кроме этих важных шагов, 13 украинских компаний получат грантовую поддержку от ЕС для развития своего бизнеса. Это небольшие предприятия из Киева, Львова, Днепра, Тернополя и других городов, которые производят социально важные товары и услуги, а также создают рабочие места. Каждый бизнес получит до 300 тыс. грн.

А украинцы-беженцы теперь смогут более эффективно пользоваться своими правами, ведь Европейская комиссия запустила специальную информационную платформу. Государства-члены ЕС в режиме реального времени будут обмениваться данными о находящихся под временной защитой людях.

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Нацполиция также получила значительную поддержку европейских партнеров. В частности, в рамках программы Правополис союзники передали 1 тыс. бронежилетов для правоохранителей, которые сейчас помогают эвакуировать мирных жителей из самых горячих точек, доставляют гуманитарную помощь в городки и поселки, которые страдают от обстрелов, и продолжают собирать доказательства российских преступлений.

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Один из самых экстренных запросов от украинского МВД касался автомобильной техники. Часть ее была уничтожена в боях, другая осталась на временно оккупированных территориях. Нацполиция потеряла более 1 тыс. автомобилей. Но 85 машин разных моделей уже готовятся к отправке в Украину благодаря поддержке программы Правополис.

Только на этот небольшой проект было выделено более €2 млн. Закупили минибусы, пикапы и внедорожники. Большая часть этих транспортных средств уже въехала на территорию Украины. Их получат Нацполиция, Государственное бюро расследований и пограничники.