Уничтожили дома, транспорт и ветбольницу: оккупанты обстреляли Запорожскую область
Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Запорожской области.
По данным ОВА, в Орехове и селе Преображенка Ореховской ОТГ было повреждено оборудование энергоснабжения, в результате чего большинство домов местных жителей были долгое время обесточены.
Кроме этого, в Преображенке оккупанты попали в несколько домов, которые в настоящее время полностью разрушены.
– Полицейские зафиксировали несколько новых фактов обстрелов в Орехове и селе Новоданиловка Ореховской ОТГ. Выяснено, что от разрыва ракетных снарядов повреждены дома и вся придомовая территория: разбиты окна в помещениях, повреждено шиферное покрытие на крышах, разрушены заборы ограды во дворах жителей, — сообщили в ОВА.
Также жители Орехова сообщили, что от разрыва ракетных снарядов в их домах разбились крыши и вылетели окна. Остались разрушенными дворы, гаражи и другие пристроенные дома.
Во время обстрела получил тяжелые телесные повреждения конечностей 42-летний мужчина, его госпитализировали.
Пострадал авто- и мототранспорт, находившийся во дворах ореховцев. Кроме этого, россияне обстреляли Ореховскую ветбольницу, в результате чего повреждено здание, разрушены пять ремонтных боксов, расположенных на территории медицинского учреждения вместе с находившимся в них автотранспортом.
— За прошедшие сутки в полицию поступила информация о том, что российские преступники обстреляли территорию исправительной колонии в селе Малая Токмачка. В результате вооруженной атаки повреждено заборное ограждение, беседка, фонари освещения и одно из помещений колонии – в нем выбиты окна, разрушены стены и фасад, — добавили в Запорожской ОВА.