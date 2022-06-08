Июнь, 08 в 16:46

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Запорожской области.

По данным ОВА, в Орехове и селе Преображенка Ореховской ОТГ было повреждено оборудование энергоснабжения, в результате чего большинство домов местных жителей были долгое время обесточены.

Кроме этого, в Преображенке оккупанты попали в несколько домов, которые в настоящее время полностью разрушены.

Сейчас смотрят

– Полицейские зафиксировали несколько новых фактов обстрелов в Орехове и селе Новоданиловка Ореховской ОТГ. Выяснено, что от разрыва ракетных снарядов повреждены дома и вся придомовая территория: разбиты окна в помещениях, повреждено шиферное покрытие на крышах, разрушены заборы ограды во дворах жителей, — сообщили в ОВА.

Также жители Орехова сообщили, что от разрыва ракетных снарядов в их домах разбились крыши и вылетели окна. Остались разрушенными дворы, гаражи и другие пристроенные дома.

Во время обстрела получил тяжелые телесные повреждения конечностей 42-летний мужчина, его госпитализировали.

Пострадал авто- и мототранспорт, находившийся во дворах ореховцев. Кроме этого, россияне обстреляли Ореховскую ветбольницу, в результате чего повреждено здание, разрушены пять ремонтных боксов, расположенных на территории медицинского учреждения вместе с находившимся в них автотранспортом.