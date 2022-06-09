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Факты / Украина / Общество

В рейтинг QS World University Rankings 2023 вошли 11 украинских вузов

Валентина Летяк, редактор ленты
ВНЗ

Харьковский национальный университет имени Каразина признан лучшим вузом Украины. Он занял 541-550 позиции в рейтинге QS World University Rankings 2023, который считается авторитетным источником сравнительных данных об успешности университетов.

В мировой рейтинг попали еще 10 украинских вузов:

  1. Национальный технический университет Харьковский политехнический институт (651-700);
  2. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (651-700);
  3. Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (701-750);
  4. Национальный университет Львовская политехника (801–1000);
  5. Сумской государственный университет (801–1000);
  6. Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1001-1200);
  7. Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1001–1200);
  8. Национальный университет Киево-Могилянская академия (1001-1200);
  9. Одесский национальный университет имени Мечникова (1001–1200);
  10. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1201-1400).
Рейтинг QS World University Rankings

Фото: Міносвіти

Глобальный рейтинг университетов QS World University Rankings основан в 2004 году.

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В прошлогодний рейтинг QS World University Rankings попали восемь украинских высших учебных заведений. Наивысшую позицию среди них также занял Харьковский национальный университет имени Каразина, который разместился в диапазоне 511-520 мест.

Фото: Міносвіти

Источник: Минобразования
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