В рейтинг QS World University Rankings 2023 вошли 11 украинских вузов
Харьковский национальный университет имени Каразина признан лучшим вузом Украины. Он занял 541-550 позиции в рейтинге QS World University Rankings 2023, который считается авторитетным источником сравнительных данных об успешности университетов.
В мировой рейтинг попали еще 10 украинских вузов:
- Национальный технический университет Харьковский политехнический институт (651-700);
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (651-700);
- Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (701-750);
- Национальный университет Львовская политехника (801–1000);
- Сумской государственный университет (801–1000);
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1001-1200);
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1001–1200);
- Национальный университет Киево-Могилянская академия (1001-1200);
- Одесский национальный университет имени Мечникова (1001–1200);
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1201-1400).
Глобальный рейтинг университетов QS World University Rankings основан в 2004 году.
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В прошлогодний рейтинг QS World University Rankings попали восемь украинских высших учебных заведений. Наивысшую позицию среди них также занял Харьковский национальный университет имени Каразина, который разместился в диапазоне 511-520 мест.
Фото: Міносвіти