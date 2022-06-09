Июнь, 09 в 19:10

Сеть Каритас помогает украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Каритас Интернационалис является членом Конференции международной католической организации Папского совета Cor unum, которая имеет консультативный статус в ЮНЕСКО и других организациях ООН, Совета Европы и Организации африканского единства.

Каритас Украины входит в одну из крупнейших международных сетей благотворительных организаций в мире и Европе.

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Как получить помощь от Каритас — читайте в нашем материале.

Какая помощь предусмотрена и как ее получить

Все местные организации Каритаса, кроме тех регионов, где ведутся активные боевые действия, работают и оказывают помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и людям из уязвимых категорий.

Организации Каритас работают почти в каждом городе Украины. Чтобы получить необходимую помощь, нужно обратиться в один из центров Каритаса или позвонить по контактному телефону.

Каритас в Киеве работает на прием и раздачу гуманитарной помощи, а также оказывает поддержку медицинским учреждениям в частности моющие средства, средства личной гигиены.

Контактная информация: +380 50 380 99 83; +380 981 89 35 15.

Каритас в Львове предоставляет питание и гуманитарную помощь для ВПЛ.

Контактная информация: +380 66 606 54 50.

В Бориславе организация помогает с поселением, оказывает помощь продуктами питания и гигиеническими наборами, детским питанием, подгузниками для детей и взрослых, постельным бельем, детскими игрушками, одеждой и обувью для детей и взрослых.

Номер телефона: +380 67 374 08 79; +380 93 515 89 46

В Тернополе Каритас предоставляет временный приют и питание, продуктовые и гигиенические наборы, одежду и обувь, постельное белье и полотенца.

При необходимости, предоставляются в пользование детские коляски, манежи, ходунки, столики для кормления и тому подобное. Работает благотворительная столовая для подопечных Каритаса. Также есть услуги Домашней опеки для ВПЛ.

Контактная информация: +380 35 252 36 84; +380 68 949 2949

Каритас в Ивано-Франковске оказывается помощь продуктовыми и гигиеническими наборами, детским питанием, подгузниками (взрослыми и детскими), одеждой, бытовыми вещами, постельным бельем, при необходимости оказывается медицинская помощь.

Также в городе работает благотворительная столовая как для переселенцев, так и для местных, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Телефоны: +380 96 309 8598; +380 66 557 0293.

В Черновцах организация предоставляет продуктовые и гигиенические наборы, помогает с поселением. Также работает пункт выдачи гуманитарной помощи и детский уголок на железнодорожном вокзале.

Обращайтесь по телефону +380 95 021 34 03.

В городе Нововолынск Каритас оказывает помощь по временному проживанию, гуманитарную помощь (продуктовые и гигиенические наборы, постель, одежда). Благотворительная столовая готовит горячие обеды (работает в усиленном режиме).

Контактная информация:+380 067 886 85 38.

Каритас в Житомире в помещении греко-католической церкви на улице Шевченко, 111 оборудовал временное укрытие, также предоставляются продукты и гуманитарная помощь.

Номер телефона: +380 97 749 32 85.

В Хмельницком Каритас оказывает услуги приема (предоставление помещения для временного пребывания, обеспечение продуктами, средствами гигиены, перенаправление к местам ночевки).

Также работает служба перевозки, в том числе людей с инвалидностью. Есть также центр питания.

Обращайтесь за информацией +38 067 557 21 28.

В Одессе предоставляется гуманитарные наборы ВПЛ (продукты питания, подгузники и пр.), консультации о противодействии торговле людьми, оказывается экстренная финансовая помощь для тех, кто выехал из зоны боевых действий в течение семи дней, также предоставляется питание на железнодорожном вокзале.

Контактная информация: +380 48 704 00 45.

Каритас в Полтаве оказывает гуманитарную помощь ВПЛ в виде продуктовых и гигиенических наборов, медикаментов, детского питания и подгузников.

Звоните по телефону +380 95 288 87 07.

Каритас Запорожье оказывает гуманитарную помощь в виде одежды, гигиенических, продуктовых, санитарных и детских наборов, также предлагает юридическую и психологическую поддержку ВПЛ.

Каритас организует работу детского центра и обеспечивает места компактного проживания ВПЛ необходимыми вещами (техника, постельное белье, вода, продукты питания).

Контактная информация: +380 50 322 46 00.

Каритас Донецк в Днепре предоставляет временное пристанище (максимум двое суток) – спальные места, душевые, кухня, безопасное пространство для детей.

Также организовано горячее питание. Бронирование мест по телефону +380 66 340 02 10.

Предоставляется гуманитарную помощь ВПЛ в виде продуктовых и гигиенических наборов, детское питание и подгузники. Предлагается психологическая и юридическая поддержка.

В Каритас Краматорск сейчас обеспечивает продуктовыми наборами. Обращайтесь по телефонам+38 066 993 28 00; +38 093 725 6904.

Каритас оказывает гуманитарную помощь для жителей Харькова и окрестностей, в частности обеспечивает население продуктами питания, средствами гигиены и медикаментами.

Контактная информация: +38 067 560 55 80.

Каритас Мариуполь оказывает помощь в виде продуктовых и гигиенических наборов. Фонд работает в Запорожье.

Контактная информация: +38 095 488 81 94; +38 098 971 17 03.

Каритас Кривой Рог оказывает помощь ВПЛ уязвимых категорий с оккупированных территорий, которые выехали после 24 февраля. В помощь входит гигиенический (памперсы, детское питание, средства гигиены для пожилых людей) и продуктовый набор.

Контактная информация: +38 098 892 03 69.

Фото: Каритас