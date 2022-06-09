Денежная помощь от ADRA Ukraine: как украинцам получить 6 660 грн
Украинцы могут получить финансовую помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine.
С начала войны в Украине ADRA Ukraine поддерживает и помогает украинцам, пострадавшим в результате боевых действий.
Как получить помощь от ADRA Ukraine и что она предусматривает — читайте в нашем материале.
Кому оказывается помощь
Критериям программы ADRA Ukraine соответствуют:
- семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или выехали оттуда;
- многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;
- беременные женщины и те, которые кормят ребенка;
- женщины или мужчины, которые самостоятельно содержат семью;
- лица старше 50 лет с инвалидностью;
- лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями / ранением в результате боевых действий.
На финансовую помощь могут рассчитывать люди, которые находятся в Киеве, Харькове, Сумах, Николаеве, Херсоне, Луганске, Донецке, Житомире, Запорожье, Чернигове и в их областях.
Благотворительной программой рассчитана финансовая помощь на сумму 6 660 грн на каждого зарегистрированного человека.
Как получить помощь
Чтобы получить финансовую помощь, необходимо прислать соответствующую заявку. Заявки принимаются только через горячую линию. Следует позвонить и обсудить все детали с оператором.
Номер телефона: (067) 333-17-52
Заявки не принимаются через чат-боты, электронную почту и мессенджеры соцсетей.
Когда оператор примет вашу заявку, надо будет отправить свои документы в чат-бот в Viber или Telegram.
Какие документы нужны:
Копия/фото документов каждого члена семьи:
- первая и вторая страницы паспорта и прописка;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении;
- документ, подтверждающий ваш критерий уязвимости.
Если у вас паспорт нового образца, соответственно, копия/фото обеих страниц карточки и приложения с пропиской.
Кстати, после подачи ваших документов в чат-боте вам может не поступить ответ. Как отмечается на сайте ADRA, при проработке вашего запроса документы автоматически подтянутся в базу данных.
В случае одобрения вам пришлют уведомление SMS о начислении средств.