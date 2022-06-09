Новая денежная помощь от Красного Креста: кто и как сможет получить
В июне 2022 года начала действовать еще одна денежная помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии.
Еще месяц назад в Минсоцполитики анонсировали выплаты от Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста Украины. И вот в первые недели июня денежная помощь уже начнет поступать украинцам.
Что предусматривают эти выплаты и кто сможет их получить — читайте в материале Фактов ICTV.
Кто получит помощь
Выплаты от Красного Креста будут поступать украинским семьям, которые обязательно должны соответствовать следующим критериям:
- семья имеет официальный статус малообеспеченной семьи и соответственно зарегистрирована в Министерстве социальной политики Украины;
- до 24 февраля 2022 года семья проживали в:
- Донецкой;
- Житомирской;
- Запорожской;
- Киевской;
- Луганской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской областях.
При этом не важно, уехала ли семья в другую область или нет.
Как получить помощь
Чтобы вам поступили выплаты, присылать отдельные заявки или регистрироваться не нужно.
Средства будут выделять лицам на основе информации, которая уже есть в Министерстве социальной политики.
Ни Минсоцполитики, ни Красный Крест не будут регистрировать получателей онлайн или любым другим способом в рамках этой программы, поэтому будьте осторожны и не наткнитесь на мошенников.
Денежная помощь предоставляется в размере 2 500 грн на одного человека раз в месяц. Выплаты будут поступать в течение трех месяцев.
Средства перечислят вам на банковский счет, информация о котором зарегистрирована в Минсоцполитики. Выплаты можно будет получить наличными в любом отделении Приватбанка.
Как отмечают в пресс-службе Минсоцполитики, пособие должно поступить семьям в первые недели июня.
Как вы узнаете, если попали в программу
Если вашей семье назначили денежную помощь, вам на телефон поступит сообщение от Международного Комитета Красного Креста. Затем должно быть и смс от Приватбанка о зачислении средств.
Вы также можете обращаться в контактный центр МККК по номеру 0 800 300 155 и узнать все детали.