Июнь, 09 в 17:43

В июне 2022 года начала действовать еще одна денежная помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Еще месяц назад в Минсоцполитики анонсировали выплаты от Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста Украины. И вот в первые недели июня денежная помощь уже начнет поступать украинцам.

Что предусматривают эти выплаты и кто сможет их получить — читайте в материале Фактов ICTV.

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Кто получит помощь

Выплаты от Красного Креста будут поступать украинским семьям, которые обязательно должны соответствовать следующим критериям:

семья имеет официальный статус малообеспеченной семьи и соответственно зарегистрирована в Министерстве социальной политики Украины; до 24 февраля 2022 года семья проживали в:

Донецкой;

Житомирской;

Запорожской;

Киевской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской областях.

При этом не важно, уехала ли семья в другую область или нет.

Как получить помощь

Чтобы вам поступили выплаты, присылать отдельные заявки или регистрироваться не нужно.

Средства будут выделять лицам на основе информации, которая уже есть в Министерстве социальной политики.

Ни Минсоцполитики, ни Красный Крест не будут регистрировать получателей онлайн или любым другим способом в рамках этой программы, поэтому будьте осторожны и не наткнитесь на мошенников.

Денежная помощь предоставляется в размере 2 500 грн на одного человека раз в месяц. Выплаты будут поступать в течение трех месяцев.

Средства перечислят вам на банковский счет, информация о котором зарегистрирована в Минсоцполитики. Выплаты можно будет получить наличными в любом отделении Приватбанка.

Как отмечают в пресс-службе Минсоцполитики, пособие должно поступить семьям в первые недели июня.

Как вы узнаете, если попали в программу

Если вашей семье назначили денежную помощь, вам на телефон поступит сообщение от Международного Комитета Красного Креста. Затем должно быть и смс от Приватбанка о зачислении средств.

Вы также можете обращаться в контактный центр МККК по номеру 0 800 300 155 и узнать все детали.