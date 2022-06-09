Июнь, 09 в 20:38

Российские оккупанты получили частичный успех в районе населенного пункта Камышеваха Луганской области и в районе населенного пункта Роты Донецкой области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, на Северодонецком направлении оккупанты силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имели, боевые действия продолжаются.

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На Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетный удар в районе города Краматорск.

— С целью определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне наших войск противник провел разведку в районе населенного пункта Нагорное. Наши воины дали решительный отпор и вынудили противника отойти. Враг вел воздушную разведку БПЛА в районах Краматорска и Покровска, — говорится в сообщении.

На Лиманском направлении противник активных наступательных действий не совершал, а на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка изменений не претерпела.

В то же время, на Южнобужском направлении подразделения врага под прикрытием огня артиллерии и реактивных систем залпового огня наращивают систему оборонных рубежей — оборудуют позиции и устанавливают минно-взрывные заграждения.

На Северском направлении продолжаются обстрелы из стрелкового оружия и минометов в приграничных районах. Враг ведет воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Также в Харьковском направлении противник продолжает огневое влияние на подразделения наших войск с целью недопущения их продвижения вглубь временно захваченной территории.

На Славянском направлении враг активных действий не предпринимал, пытается закрепиться на достигнутых рубежах. Основные усилия противник сосредотачивает на пополнении запасов и перегруппировке подразделений. Совершал артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.