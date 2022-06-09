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Факты / Украина / Общество

Усиленный контроль на вокзале в Киеве: теперь будут проводить осмотр вещей

Виктория Покатилова, журналистка Вікна-Новини Юля Захарченко, редактор ленты
Усиленный контроль на вокзале в Киеве: теперь будут проводить осмотр вещей
Фото: Факты ICTV

На Киевском вокзале установили усиленный контроль безопасности пассажиров. Чтобы зайти туда, теперь необходимо пройти обязательный осмотр вещей с металлоискателями.

Для этого в вестибюле вокзала заработала система безопасности с рамками и детекторами, которая сканирует и багаж, и одежду человека. Это позволяет не допустить внутрь пассажиров с запрещенными предметами – оружием, взрывчатыми и возгораемыми веществами. Все сканеры предоставил аэропорт Борисполь. Как и на аэродроме, процедура занимает несколько минут, однако из-за потока пассажиров уже в первый день к ней начали выстраиваться очереди. На новшество реагировали по-разному.

– Возможно, какие-то люди оружие перевозят, может, еще какие вещества. Пусть лучше проверяют, это занимает буквально несколько минут, но сейчас наша безопасность превыше всего. Очень хорошая традиция, – считает один из пассажиров.

– Я думаю, что это лишнее. Мы опаздываем. У нас поезд через 10 минут, – пожаловался другой.

Чтобы не опоздать на поезд, руководство Укрзализныци теперь советует пассажирам прибывать на вокзал за 30-40 минут до поездки. Инициативу таких изменений объясняют крайне необходимыми мерами безопасности, которые со временем заработают на разных вокзалах Украины.

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– Опасность в стране остается, война продолжается, нам нужно усиливать меры безопасности на опережение. Вчера был первый тестовый день. Вчера мы пропустили 7 тыс. человек. У нас только вечером в течение 45 минут появились очереди на вход. Через 45 минут мы их вывели в нормальный рабочий режим. Наша задача – сделать так, чтобы три минуты были нормой прохождения на безопасность, – отметил глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин.

Только вчера на Киевском вокзале благодаря сканерам зафиксировали 20 случаев провоза запрещенных предметов, среди них шесть — это оружие. Если во время осмотра находят подозрительную вещь, пассажира уводят от очереди, просят показать разрешительные документы на провоз предмета или изымают его.

Фото: Факты ICTV

По словам руководства пассажирского направления работы железной дороги, будет обеспечен максимально быстрый проход досмотра для всех пассажиров. Если возникнут вопросы на месте, помочь смогут работники вокзала.

– Где-то снижение комфорта, но на самом деле заботясь о безопасности своих пассажиров. Если вы вдруг спешите на поезд, приехали впритык, вам помогут пройти и убедиться, что вы вовремя попадете. Если вы здесь, не надо паниковать, подходите к нашим дежурным на вокзале, – советует член правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.

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