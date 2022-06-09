Усиленный контроль на вокзале в Киеве: теперь будут проводить осмотр вещей

Июнь, 09 в 14:38

На Киевском вокзале установили усиленный контроль безопасности пассажиров. Чтобы зайти туда, теперь необходимо пройти обязательный осмотр вещей с металлоискателями.

Для этого в вестибюле вокзала заработала система безопасности с рамками и детекторами, которая сканирует и багаж, и одежду человека. Это позволяет не допустить внутрь пассажиров с запрещенными предметами – оружием, взрывчатыми и возгораемыми веществами. Все сканеры предоставил аэропорт Борисполь. Как и на аэродроме, процедура занимает несколько минут, однако из-за потока пассажиров уже в первый день к ней начали выстраиваться очереди. На новшество реагировали по-разному.

– Возможно, какие-то люди оружие перевозят, может, еще какие вещества. Пусть лучше проверяют, это занимает буквально несколько минут, но сейчас наша безопасность превыше всего. Очень хорошая традиция, – считает один из пассажиров. – Я думаю, что это лишнее. Мы опаздываем. У нас поезд через 10 минут, – пожаловался другой.

Чтобы не опоздать на поезд, руководство Укрзализныци теперь советует пассажирам прибывать на вокзал за 30-40 минут до поездки. Инициативу таких изменений объясняют крайне необходимыми мерами безопасности, которые со временем заработают на разных вокзалах Украины.

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– Опасность в стране остается, война продолжается, нам нужно усиливать меры безопасности на опережение. Вчера был первый тестовый день. Вчера мы пропустили 7 тыс. человек. У нас только вечером в течение 45 минут появились очереди на вход. Через 45 минут мы их вывели в нормальный рабочий режим. Наша задача – сделать так, чтобы три минуты были нормой прохождения на безопасность, – отметил глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин.

Только вчера на Киевском вокзале благодаря сканерам зафиксировали 20 случаев провоза запрещенных предметов, среди них шесть — это оружие. Если во время осмотра находят подозрительную вещь, пассажира уводят от очереди, просят показать разрешительные документы на провоз предмета или изымают его.

По словам руководства пассажирского направления работы железной дороги, будет обеспечен максимально быстрый проход досмотра для всех пассажиров. Если возникнут вопросы на месте, помочь смогут работники вокзала.