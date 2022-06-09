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Факты / Украина / Общество

Спецслужбы РФ пытаются срывать контракты по поставкам оружия в Украину – Маляр

Марта Бондаренко, редактор ленты
Спецслужбы РФ пытаются срывать контракты по поставкам оружия в Украину – Маляр
Фото: Минобороны

Российские спецслужбы ужесточили подрывную деятельность, целью которой является воспрепятствование поставок Украине вооружения и техники от западных партнеров.

Об этом на брифинге в Media Center Ukraine сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— У нас есть информация о том, что спецслужбы РФ ужесточили подрывную деятельность в разных странах мира с целью срыва заключения контрактов Украиной по приобретению и поставке вооружения и военной техники, – сказала замминистра.

Российские спецслужбы сосредоточены именно на срыве поставок вооружения в страну.

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По ее словам, в этих же целях РФ продолжает финансировать социальные, гуманитарные, культурно-просветительские и политические проекты в странах Европы.

Ранее Анна Маляр в очередной раз подчеркнула, что Украине не хватает тяжелого вооружения, чтобы победить российского врага.

Напомним, что Польша отправила Украине большую часть своего вооружения в общей сложности на $2 млрд, в том числе 240 танков, ракеты и бронетехнику.

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