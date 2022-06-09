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Факты / Украина / Общество

В Харькове слышны взрывы

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Требует проверки
В Харькове слышны взрывы

Обновлено в 01:12. Местные жители Харькова сообщают о взрывах.

Обновлено в 23:06 8 июня. По данным Telegram-канала Харьков LIVE, взрыв был слышен во всех районах города. Пока неизвестно, что стало его причиной.

В 23:02 в городе и области объявили воздушную тревогу. Жителей призывают прятаться в укрытиях и бомбоубежищах для безопасности.

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Как сообщает издание Суспільне Харків, по предварительным данным, под обстрел попала территория на западе города, а очевидцы сообщают о пожаре.

Впоследствии, около 0:59 9 июня, в соцсетях снова сообщили о взрывах в городе.

Пока официальной информации о взрывах в Харькове нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 106-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГСЧС

Источники: Суспільне Харків, Украина 24

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