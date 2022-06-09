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Факты / Украина / Общество

Выплаты для ВПЛ с 1 июня: что изменилось для украинцев

Юлия Соколова, редактор ленты
Переселенці
Фото: Depositphotos

В Украине не планируют отменять выплаты помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В то же время, некоторые изменения все же произошли.

Кто из внутренних переселенцев с 1 июня сможет получать помощь от государства – далее в материале.

О какой помощи идет речь

Внутренне перемещенные лица, вынужденно покинувшие место постоянного проживания из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, получают помощь от государства:

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• в размере 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью;

• в размере 2 тыс. грн на каждое другое лицо старше 18 лет.

Речь идет об ежемесячной помощи на проживание (в частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг) для лиц, зарегистрированных как ВПЛ.

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Ежемесячная помощь ВПЛ на проживание

Здесь для украинцев произошли изменения с мая 2022 года, которые сохранятся и в июне.

Так, если в марте-апреле государство платило помощь всем ВПЛ, вынужденно переместившимся из-за активных боевых действий, то с мая некоторым внутренне перемещенным лицам выплаты отменили.

Речь идет о гражданах, которые уже вернулись домой (вместо постоянного проживания) и жилье которых не разрушено во время войны. Для таких людей выплаты ежемесячной помощи от государства прекратили.

В то же время помощь на проживание в размере 2-3 тыс. грн в июне продолжат получать такие две категории ВПЛ:

• Граждане, переместившиеся с территорий, где происходят боевые действия, или из регионов и населенных пунктов, находящихся в оккупации или в окружении.

• Граждане, жилье которых в результате войны разрушено или непригодно для проживания, и которые подали заявку на возмещение ущерба (в частности, через Дію).

То есть для тех ВПЛ, которые вернулись в места постоянного проживания, но имеют разрушенное жилье, выплата помощи не прекращается.

Средства для ВПЛ перечисляет Ощадбанк на счета в украинских банках, которые получатели указали в заявлениях на помощь.

Выплаты на проживание для ВПЛ не облагаются налогом на доходы физических лиц, а также не учитываются при исчислении совокупного дохода домохозяйства для назначения других видов соцпомощи.

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Список общин для получения помощи на проживание

Как известно, выплаты ежемесячной помощи ВПЛ осуществляются на основе перечня общин в районах боевых действий.

Перечень территорий, где происходят военные действия, регулярно обновляется Министерством реинтеграции совместно с Минобороны и военными администрациями (в соответствии с ситуацией на фронте).

В начале полномасштабной войны в него входили 14 областей Украины. Сейчас это 8 областей (300 общин), где идут боевые действия, либо же они оккупированы или заблокированы:

• Днепропетровская область (6 общин);

• Донецкая область (66 общин);

• Запорожская область (61 община);

• Луганская область (37 общин);

• Николаевская область (22 общины);

• Харьковская область (51 община);

• Херсонская область (49 общин);

• Сумская область (8 общин).

Все ВПЛ, переместившиеся из этих общин, гарантированно получат ежемесячную помощь от государства на проживание.

Актуальную информацию об общинах в районах боевых действий или под временной оккупацией, жители которых со статусом ВПЛ имеют право на денежную помощь, можно отслеживать на онлайн-карте.

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Источник: Министерство соцполитики, Минреинтеграции

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