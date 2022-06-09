Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Выплаты ВПЛ: обновленный перечень общин

Валентина Летяк, редактор ленты
гроші
Фото: Depositphotos

Минреинтеграции приказом №75 от 27 мая 2022 года обновило перечень общин в районах проведения боевых действий или под временной оккупацией, жители которых со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) смогут получать соответствующие социальные выплаты.

К нему добавились восемь общин в Сумской области.

По состоянию на 27 мая в список входят общины в семи областях:

  1. Днепропетровская – 6 общин;
  2. Донецкая – 66 общин;
  3. Запорожская – 61 община;
  4. Луганская – 37 общин;
  5. Николаевская – 21 община;
  6. Харьковская – 51 община;
  7. Херсонская – 49 общин;
  8. Сумская — 8 общин.

Полный перечень общин для выплат ВПЛ — ниже

Перелік громад ВПО by MariaStepaniuk on Scribd

Сейчас смотрят

ВПЛ, которые переместились из этих общин, гарантированно получат денежную помощь от государства. Однако не забывайте, что перечень общин регулярно обновляется.

С 1 мая Минсоцполитики отменило выплаты внутреннеперемещенным лицам, вернувшимся домой.

То есть помощь будут получать только те ВПЛ, которые жили на территориях, где продолжаются боевые действия, и они не могут вернуться домой, а также те, у кого повреждено имущество.

Читайте
Как ВПЛ получить 2 220 грн от ООН на Укрпочте

Источник: МинВОТ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка