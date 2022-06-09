Июнь, 09 в 13:43

В конце мая появилась возможность получить выплаты от международных организаций через социальную платформу єДопомога.

В частности, можно подать заявку на помощь от ООН. Как это сделать и проверить статус заявки — читайте в нашем материале.

Как оформить заявку

Чтобы получить выплаты от международных организаций, в частности от ООН, необходимо отправить соответствующую заявку:

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зайдите на сайт єДопомога Выплаты от международных организаций;

нажмите на Заполнить заявку на помощь ;

; укажите ваш статус — ВПО, лицо с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец и т. п.;

теперь нужно указать персональные данные — ФИО, ИНН

перед вами появится окошко, где нужно будет указать документы, подтверждающие вашу личность — паспорт, свидетельство о рождении, вид на временное проживание и тому подобное;

следующие шаги будут зависеть от статуса вашего лица, например, если вы ВПО,

следующий шаг для всех лиц — указать IBAN (международный номер банковского счета), именно туда будут приходить выплаты;

нажмите Отправить заявку.

Готово! Ваша заявка принята. Деньги зачислят вам после ее обработки.

Стоит отметить, что сейчас в программе выплат участвуют:

Миссия Международного Комитета Красного Креста совместно с Обществом Красного Креста в Украине;

ЮНИСЕФ Совместно;

Агентство ООН по делам беженцев;

Всемирная продовольственная программа ООН;

Международная организация по миграции;

Норвежский совет по делам беженцев.

Интересно, что заявки автоматически подаются во все эти организации, однако ждать выплаты от каждой все же не стоит.

Как проверить статус заявки

Статус заявки можно будет проверить на самом сайте єДопомога, однако пока эта функция не доступна. Поскольку платформа начали принимать данные на помощь только 31 мая, определенные услуги еще дорабатываются.