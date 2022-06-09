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Факты / Украина / Общество

Появились очереди: на железнодорожном вокзале Киева ввели осмотр вещей

Юля Захарченко, редактор ленты
Появились очереди: на железнодорожном вокзале Киева ввели осмотр вещей
Фото: УНИАН

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале усилили меры по безопасности пассажиров. Укрзализныця ввела осмотр вещей, из-за чего образовались значительные очереди.

По данным украинских СМИ, на обоих входах на вокзал установлена ​​комплексная система осмотра. В частности, два стационарных металлоискателя (так называемые рамки), четыре рентгенотелевизионных интроскопа, ручные металлодетекторы и мобильная рентгенотелевизионная установка.

Очевидцы рассказали украинским журналистам, что новые меры спровоцировали большие очереди у входа на вокзал. Нововведения об усиленном осмотре вещей не анонсировали заранее, поэтому многие пассажиры не рассчитали время и могли опоздать на поезд.

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Компания Укрзализныця официально не сообщала о причинах усиления мер по безопасности в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале.

Следует отметить, что на территории Украины действует военное положение до 23 августа. Соответствующее решение приняла Верховная Рада 22 мая.

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Источник: BBC Украина
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