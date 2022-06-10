Июнь, 10 в 13:43

Каждая семья, которая имеет детей, получает на них определенные социальные выплаты. К этой денежной помощи относятся выплаты на детей при рождении, государственные алименты, пособие матерям-одиночкам и многодетным семьям, а также денежные выплаты детям-сиротам и помощь детям с инвалидностью.

Какие выплаты на ребенка предусмотрены в Украине в 2022 году — узнавали Факты ICTV.

Выплаты при рождении ребенка

Помощь от государства при рождении малыша составляет 41 280 грн. Однако полную сумму дают не сразу.

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Сначала выплачивают первую часть помощи — 10 320 грн, далее равными частями в течение трех лет ежемесячно перечисляют 860 грн.

Кстати, такую же помощь оказывают и при усыновлении ребенка.

Помимо традиционного бумажного варианта в 2022 году работает специальная услуга Є-Малятко. Родителям необходимо отправить заявку и получить несколько услуг сразу:

регистрация рождения ребенка и его места жительства;

назначение пособия при рождении ребенка;

назначение помощи многодетным семьям.

Также при рождении ребенка предусмотрена помощь в виде Пакета малыша. Он включает в себя самые необходимые вещи для ребенка, но родители могут получить его деньгами.

Для этого необходимо оформить соответствующую заявку в приложении Дія. Эквивалентная сумма пакета — 6 300 грн.

Кстати, в 2022 году размер пособия при беременности и родах вырос до 620,25 грн.

Право на такую помощь имеют:

несовершеннолетние (нужна справка с места учебы);

женщины, которые были уволены в связи с ликвидацией предприятия (необходима справка ликвидационной комиссии);

аспирантки, доктора, клинические ординаторы, студентки вузов I-IV уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений (надо справка с места учебы);

безработные (необходима справка из центра занятости);

женщины-военнослужащие (ВСУ, СБУ, полиция, Государственная пограничная служба и тому подобное).

Выплаты матерям-одиночкам

Помощь одиноким матерям рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер пособия на детей одиноким матерям в 2022 году:

на детей до 6 лет – 2,1 тыс. грн ;

; на детей от 6 до 18 лет – 2 618 грн ;

; на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 2 481 грн.

Выплаты алиментов на ребенка

Если родители уклоняются от уплаты алиментов, то тогда назначается социальная помощь на детей в размере разницы между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо.

Минимальный размер алиментов на детей:

до шести лет — 1 050 грн ;

; до восемнадцати лет — 1 309 грн.

Помощи на детей, над которыми установлена опека

Государство выплачивает такое пособие опекунам или попечителям детей, которые лишены родительской опеки. Деньги являются собственностью ребенка.

Максимальный размер такой помощи тоже вырос в 2022 году:

на детей до 6 лет – 5 250 грн (если ребенок с инвалидностью, то 7 350 грн );

(если ребенок с инвалидностью, то ); на детей от 6 до 18 лет — 6 545 грн (9 163 грн, если ребенок с инвалидностью).

Выплаты на ребенка с инвалидностью

Лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью государство оказывает социальную помощь, а людям, которые заботятся о них, — надбавку на уход.

Право на пособие имеют лица с инвалидностью с детства I, II, III группы и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Такую помощь назначают в следующих размерах:

лицам с инвалидностью с детства I группы — 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 01.01.2022 — 1 934,00 грн , с 01.07.2022 — 2 027,00 грн , с 01.12.2022 — 2 093,00 грн ;

— 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 01.01.2022 — , с 01.07.2022 — , с 01.12.2022 — ; лицам с инвалидностью с детства II группы — 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 01.01.2022 — 1 547,20 грн , с 01.07.2022 — 1 621,60 грн , с 01.12.2022 — 1 674,40 грн ;

— 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 01.01.2022 — , с 01.07.2022 — , с 01.12.2022 — ; лицам с инвалидностью III группы — 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 01.01.2022 — 1 160,40 грн , с 01.07.2022 — 1 216,20 грн , с 01.12.2022 — 1 255,8 0 грн ;

— 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 01.01.2022 — , с 01.07.2022 — , с 01.12.2022 — ; детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 01.01.2022 — 1 353,80 грн, с 01.07.2022 – 1 418,90 грн, с 01.12.2022 — 1 465,10 грн.

Размер пособия на тяжелобольных детей, которым не установлена инвалидность:

до 6 лет — 4,2 тыс. грн ;

; от 6 до 18 лет — 5 236 грн.

Выплаты на детей ВПЛ

Такая помощь оказывается детям, которые вместе с родителями стали внутренне перемещенными лицами из-за полномасштабной войны в Украине.

Для лиц с инвалидностью и детей сумма ежемесячных выплат 3 тыс. грн.