Карта боевых действий на 10.06.2022 – ситуация на фронте
Российские войска продолжали бои за промзону комбината Азот в Северодонецке под прикрытием огня тяжелой артиллерии.
Карта боевых действий в Украине на 10.06.2022
Российские войска добились незначительных успехов к северу от Славянска, но столкнутся с трудностями при штурме самого города из-за тактических проблем, связанных с форсированием реки Северский Донец.
На Волынском и Полесском направлениях бригады внутренних войск МВД Беларуси привлечены к охране границы.
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На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковка и Сопич.
На Слобожанском направлении противник силами в 30 батальонных тактических групп ведет боевые действия.
Потери РФ в войне в Украине:
- Личного состава — 31 900,
- танков ‒ 1409 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 712 (+1) ед,
- РСЗО — 222 (+9) ед,
- средств ПВО – 97 (+1) ед,
- самолетов – 212 (+0) ед,
- вертолетов – 178 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),
- крылатых ракет – 125 (+0),
- кораблей /катеров — 13(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2438 (+17) ед,
- специальной техники – 54 (+1).
Напомним, что война в Украине идет 107-й день.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Фото: Генштаб ВСУ, ISW