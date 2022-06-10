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Факты / Украина / Общество

Карта боевых действий на 10.06.2022 – ситуация на фронте

Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 10.06.2022 – ситуация на фронте

Российские войска продолжали бои за промзону комбината Азот в Северодонецке под прикрытием огня тяжелой артиллерии.

Карта боевых действий в Украине на 10.06.2022

ISW

Российские войска добились незначительных успехов к северу от Славянска, но столкнутся с трудностями при штурме самого города из-за тактических проблем, связанных с форсированием реки Северский Донец.

На Волынском и Полесском направлениях бригады внутренних войск МВД Беларуси привлечены к охране границы.

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На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковка и Сопич.

На Слобожанском направлении противник силами в 30 батальонных тактических групп ведет боевые действия.

Потери РФ в войне в Украине:

  • Личного состава — 31 900,
  • танков ‒ 1409 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 712 (+1) ед,
  • РСЗО — 222 (+9) ед,
  • средств ПВО – 97 (+1) ед,
  • самолетов – 212 (+0) ед,
  • вертолетов – 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),
  • крылатых ракет – 125 (+0),
  • кораблей /катеров — 13(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2438 (+17) ед,
  • специальной техники – 54 (+1).

Напомним, что война в Украине идет 107-й день.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

Фото: Генштаб ВСУ, ISW

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