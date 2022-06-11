В Херсонской области ликвидированы разведчики полка Ахмат, РФ привлекла на войну наемников из Сирии — Арестович

Июнь, 10 в 23:16

Российская Федерация привлекла для полномасштабной войны против Украины арабских наемников, вероятнее всего, из Сирии. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

— Населенный пункт Чкалово, Херсонская область. Первое подтвержденное наличие арабских наемников в Украине, вероятно, сирийцы, – отметил Арестович.

По его словам, арабские наемники попали под огонь артиллерии Вооруженных сил Украины и понесли значительные потери: по меньшей мере более 200 ликвидированных лиц.

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К тому же украинские защитники ликвидировали разведывательную группу полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике.

– Есть такой полк Ахмат. Разведывательную группу этого полка наш спецназ “в ноль”. Много событий происходит. Наши партизаны сильно активировались, — подчеркнул Арестович.

В Херсонской области военные страны-агрессора несут значительные потери. Известно о двух убитых российских генералах, один из которых отвечал за организацию псевдореферендума на Херсонщине.