Июнь, 10 в 21:06

В Сумской области меняются правила реализации алкогольных напитков. Они будут действовать по всей территории области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

— Сегодня вместе с рестораторами, представителями торговых сетей, контролирующих и правоохранительных органов пришли к общему согласию в этом вопросе, — отметил он.

По его словам, в магазинах приобрести пиво, слабоалкогольные напитки и вино можно будет ежедневно:

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в будни — с 11.00 до 19.00;

в выходные, как и прежде, магазины будут продавать алкоголь любой крепости во время своей работы.

В барах, ресторанах, кафе алкоголь можно будет употреблять в течение всей недели с 11.00 до 21.00.

Он подчеркнул, что людям в военной форме отпускать алкоголь запрещено.

Нововведения начнут действовать на всей территории области с момента опубликования официального распоряжения (предварительно, со следующего вторника, 14 июня).

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Напомним, 4 июня российские войска нанесли ракетные удары по местной инфраструктуре Сумской области. В результате вражеского авиаобстрела повреждены дома в одном из населенных пунктов.

Источник: Дмитрий Живицкий