В Сумской области изменили правила продажи алкоголя: когда и что можно купить
В Сумской области меняются правила реализации алкогольных напитков. Они будут действовать по всей территории области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
— Сегодня вместе с рестораторами, представителями торговых сетей, контролирующих и правоохранительных органов пришли к общему согласию в этом вопросе, — отметил он.
По его словам, в магазинах приобрести пиво, слабоалкогольные напитки и вино можно будет ежедневно:
- в будни — с 11.00 до 19.00;
- в выходные, как и прежде, магазины будут продавать алкоголь любой крепости во время своей работы.
В барах, ресторанах, кафе алкоголь можно будет употреблять в течение всей недели с 11.00 до 21.00.
Он подчеркнул, что людям в военной форме отпускать алкоголь запрещено.
Нововведения начнут действовать на всей территории области с момента опубликования официального распоряжения (предварительно, со следующего вторника, 14 июня).
Напомним, 4 июня российские войска нанесли ракетные удары по местной инфраструктуре Сумской области. В результате вражеского авиаобстрела повреждены дома в одном из населенных пунктов.
Источник: Дмитрий Живицкий