Подозрение в государственной измене получил политтехнолог Медведчука
Политтехнологу задержанного олигарха Виктора Медведчука сообщили о подозрении в госизмене.
Об этом сообщает СБУ.
В спецслужбе подчеркивают, что после проведения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы массива доказательств, собранных сотрудниками СБУ, выплыло, что риторика и деятельность политтехнолога были направлены на ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.
В сообщении СБУ не указывается имя политтехнолога, однако известно, что соратником и политтехнологом Медведчука был Михаил Погребинский.
Так, 26 марта правоохранители провели обыск в квартире политтехнолога Михаила Погребинского в Киеве. По информации некоторых СМИ, после этого он якобы покинул территорию Украины.
Следователи заявили, что возглавляемый им Киевский центр политических исследований и конфликтологии на постоянной основе изучал настроения украинского общества, а информацию затем передавали в Россию для планирования политики по Украине.
В СБУ отмечают, что в ходе обысков изъяли вещи и документы, подтверждающие связи политтехнолога с РФ, в частности: аналитические материалы по проведению “денацификации и демилитаризации Украины”.
— В настоящее время осуществляется комплекс мер по возможному использованию этих материалов при планировании полномасштабного вторжения РФ в Украину. Установлено, что фигурант был связан с сотрудниками спецслужб страны-агрессора, которые действовали в Украине под прикрытием дипломатических должностей, — подчеркивают СБУ.
Кроме того, в спецслужбе отмечают, что Погребинский не раз участвовал в пропагандистских программах на российском телевидении.
В настоящее время мужчине заочно объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Напомним, что Виктор Медведчук 12 апреля был задержан СБУ после его побега из-под домашнего ареста. Позже Лычаковский районный суд Львова отправил его под арест без права внесения залога.
В 2021 году Медведчуку объявили подозрение в госизмене, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Одно из дел касается также организации схем поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
ГБР 2 июня завершило расследование по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей бывшего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Обвинительный акт по делу передан в суд.