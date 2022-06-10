Июнь, 10 в 10:58

Политтехнологу задержанного олигарха Виктора Медведчука сообщили о подозрении в госизмене.

Об этом сообщает СБУ.

В спецслужбе подчеркивают, что после проведения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы массива доказательств, собранных сотрудниками СБУ, выплыло, что риторика и деятельность политтехнолога были направлены на ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

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В сообщении СБУ не указывается имя политтехнолога, однако известно, что соратником и политтехнологом Медведчука был Михаил Погребинский.

Так, 26 марта правоохранители провели обыск в квартире политтехнолога Михаила Погребинского в Киеве. По информации некоторых СМИ, после этого он якобы покинул территорию Украины.

Следователи заявили, что возглавляемый им Киевский центр политических исследований и конфликтологии на постоянной основе изучал настроения украинского общества, а информацию затем передавали в Россию для планирования политики по Украине.

В СБУ отмечают, что в ходе обысков изъяли вещи и документы, подтверждающие связи политтехнолога с РФ, в частности: аналитические материалы по проведению “денацификации и демилитаризации Украины”.

— В настоящее время осуществляется комплекс мер по возможному использованию этих материалов при планировании полномасштабного вторжения РФ в Украину. Установлено, что фигурант был связан с сотрудниками спецслужб страны-агрессора, которые действовали в Украине под прикрытием дипломатических должностей, — подчеркивают СБУ.

Кроме того, в спецслужбе отмечают, что Погребинский не раз участвовал в пропагандистских программах на российском телевидении.

В настоящее время мужчине заочно объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Напомним, что Виктор Медведчук 12 апреля был задержан СБУ после его побега из-под домашнего ареста. Позже Лычаковский районный суд Львова отправил его под арест без права внесения залога.

В 2021 году Медведчуку объявили подозрение в госизмене, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Одно из дел касается также организации схем поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР 2 июня завершило расследование по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей бывшего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Обвинительный акт по делу передан в суд.