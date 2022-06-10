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Факты / Украина / Общество

Польша изменила правила пересечения границы для украинцев с животными

Юля Захарченко, редактор ленты
Польша изменила правила пересечения границы для украинцев с животными
Фото: Pexels

Польша изменила правила пересечения государственной границы украинцами, которые едут с домашними питомцами. Теперь граждане обязаны соблюдать определенные требования, временно отмененные в Польше после полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины.

По данным Главной ветеринарной инспекции Польши, теперь для пересечения границы с котами, собаками и хорьками нужны:

  • справка о вакцинации животного от бешенства;
  • правильная идентификация домашнего питомца микрочипом;
  • документ о пройденном тесте на проверку уровня антител против бешенства;
  • действующий паспорт из стран Европейского Союза или сертификат о состоянии здоровья образца, установленного действующим законодательством.

Граждане Украины могут бесплатно вакцинировать своего домашнего питомца от бешенства и провести маркировку во время пересечения границы с Польшей.

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Если животному менее восьми недель, тогда можно обойтись без вакцинации и маркировки, однако необходимо иметь разрешение на проезд.

Если животное сопровождают не временно перемещенные лица или люди, путешествующие на постоянной основе, то владельцы домашнего любимца должны выполнить все стандартные правила пересечения границы.

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