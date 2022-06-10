Июнь, 10 в 19:10

Польша изменила правила пересечения государственной границы украинцами, которые едут с домашними питомцами. Теперь граждане обязаны соблюдать определенные требования, временно отмененные в Польше после полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины.

По данным Главной ветеринарной инспекции Польши, теперь для пересечения границы с котами, собаками и хорьками нужны:

справка о вакцинации животного от бешенства;

правильная идентификация домашнего питомца микрочипом;

документ о пройденном тесте на проверку уровня антител против бешенства;

действующий паспорт из стран Европейского Союза или сертификат о состоянии здоровья образца, установленного действующим законодательством.

Граждане Украины могут бесплатно вакцинировать своего домашнего питомца от бешенства и провести маркировку во время пересечения границы с Польшей.

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Если животному менее восьми недель, тогда можно обойтись без вакцинации и маркировки, однако необходимо иметь разрешение на проезд.

Если животное сопровождают не временно перемещенные лица или люди, путешествующие на постоянной основе, то владельцы домашнего любимца должны выполнить все стандартные правила пересечения границы.