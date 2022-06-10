Июнь, 10 в 18:58

В Запорожской области вводят продолжительный комендантский час. Он начнется в 22.00 11 июня 2022 года и закончится в 05.00 13 июня 2022 года.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

— Учитывая активные боевые действия, ведущиеся в области, и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы в 2022 году областной военной администрацией принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области, — отметил Старух.

Удлиненный комендантский час будет действовать на территории Васильевского, Бердянского, Мелитопольского и Пологовского районов.

Сейчас смотрят

Напомним, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без спецпропусков.

В то же время в Черниговской области 7 июня сократили комендантский час. Теперь он продлится с 23.00 до 4.00.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух