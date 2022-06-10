Врага колошматили на каждой улице: командир 92 бригады рассказал, как удержали Харьков

Июнь, 10 в 17:37

В начале полномасштабной войны бои в Харькове шли “буквально на каждой улице”, и в них участвовали как военные, так и гражданские.

Об этом рассказал командир 92 отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

Эта бригада вместе с другими подразделениями удерживала оборону Харькова, а сейчас участвует в контрнаступлении, оттесняя врага к черте Харьковской области.

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– После этого поступила команда занять оборону по периметру Харькова. Ночью подразделения перегруппировались, а утром заняли оборону вдоль кольцевой дороги. На тот момент в городе шли уличные бои. За Харьков дрались все: и военные, и гражданские. Врага колошматили буквально на каждой улице. Очень важно было перехватить инициативу в первые 10 дней, что мы и сделали. Выбили россиян из города, нормально закрепились, и все – они упустили момент внезапности и поняли, что больше в город им не пробиться, – рассказал он.

Федосенко уверен, что тогда все впервые почувствовали, что не так страшна российская армия, как казалось.

— Россияне – это армия варваров и мародеров. Когда мы выбивали россиян из Циркунов, например, они там бросали своих раненых, личный состав, на технику грузили стиральные машины и другое и убегали с этим награбленным барахлом в сторону России, – вспоминает комбриг.

По его словам, армия РФ воюет максимальным количеством танков, артиллерии, превышая украинские возможности в десятки раз. Он подчеркнул, что Украине необходимо больше оружия для эффективной обороны и наступательных действий.

Источник: Валерий Залужный