Июнь, 10 в 22:35

После войны, которую развязала Россия против Украины, украинское общество столкнется с рядом экономических и демографических проблем.

Об этом сообщил директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха в интервью одному из изданий.

– Это проблемы экономические и демографические. Последние связаны с потерей населения, прежде всего мужчин. Еще одна серьезная проблема – люди, выехавшие из Украины. Ну, а потом восстановление всей инфраструктуры, – отметил он.

По словам эксперта, если Украину поддержат западные страны, в результате, восстанавливая инфраструктуру, сможем сделать ее более современной. Ведь до войны Украина в основном жила в условиях остаточной советской инфраструктуры.

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Он убежден, что все будет зависеть от того, что будет восстанавливаться в государстве: инфраструктура или коррупция. Поэтому именно общественные организации должны следить за этим.

Кроме того, разделение общества тоже может быть послевоенной проблемой.

— Сейчас мы объединились, и это очень хорошо, но после войны можем расслабиться, и возникнут претензии тех, кто воевал, к тем, кто не воевал, тех, кто говорил исключительно на украинском языке, к тем, кто говорит “на языке агрессора”, — предупреждает Головаха.

Директор Института социологии говорит, что только три источника могут регулировать это: представители власти, СМИ и моральные авторитеты страны. Они могут призвать к толерантности и консолидации на восстановлении страны, а не на выяснении внутренних отношений.