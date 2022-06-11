Июнь, 10 в 23:53

Мир должен поддержать Украину, ведь сейчас она защищает не только себя, но и целую Европу от российской агрессии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед студентами из Великобритании.

– 107 дней подряд наш народ героически противодействует агрессии РФ. Наша несгибаемость для многих стала загадкой и чудом, как оксфордский электрический звонок и его конструкция. До сих пор точно не известно, как это устроено и как работает. Так и Украина, сопротивляющаяся второй армии мира, и защищает и себя, и Европу, — отметил он.

Глава государства подчеркнул, если у Украины сядут батарейки — это будет настоящий энергетический кризис на планете.

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Кроме того, Зеленский утверждает, что цель России – стереть украинскую историю и государственность. Они имеют глобальную фобию свободы на государственном уровне.

— Для них это незнакомая, неизвестная, а потому очень пугающая сила. Даже если свобода не у них, а в соседней стране. Свобода рядом. Для РФ это небезопасно близко. Она хочет это уничтожить. Но она проигрывает. Мы воюем за свое будущее, они – за чужое прошлое, – добавил он.

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Фото: ОП